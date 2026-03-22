Amazon te permite saber quién ha pasado por la puerta de tu casa: Ring Intercom estrena nuevas funciones en España

El ritmo de vida actual deja poco margen para estar pendiente de quién llama a casa. Por suerte, el avance de la tecnología ha permitido la creación de inventos como Ring Intercom de Amazon, ideado para que el usuario no se pierda una visita, ya sea porque está en el trabajo o porque no llegó al timbre al tiempo.

Ring Intercom Audio y Vídeo reciben importantes novedades y son unos dispositivos que transforman el interfono del edificio de casa en un sistema inteligente conectado al móvil. A través de la app de Ring, se puede escuchar a las visitas, hablar con ellas y abrir la puerta del portal desde cualquier lugar. Mientras que la versión Vídeo va un paso más allá y permite ver quién está al otro lado antes de responder.

Amazon apunta en un comunicado que Ring Intercom ha vendido más de 200.000 unidades en Europa y que más de 10 millones de paquetes han sido entregados correctamente gracias a la tecnología Amazon Verified. Con esas nuevas funcionalidades pretenden ayudar a garantizar que esos momentos se capturen y se guarden para cuando el usuario lo necesite.

Los usuarios de Ring Intercom en España con un plan Ring Home compatible ya pueden disfrutar de un conjunto de nuevas funciones diseñadas para que no se pierdan ni una visita ni una entrega. Toda esa información quedará registrada y accesible.

Ring Intercom ahora almacena de forma segura todas las llamadas de audio y vídeo durante un máximo de 180 días y desde la app se puede revisar las llamadas perdidas cuando mejor venga al usuario, reproducir los mensajes de voz recibidos y compartirlos fácilmente.

Ring Intercom. Amazon El Androide Libre

Eso sí, Amazon aclara que los visitantes son avisados antes de que empiece cualquier grabación. Por otro lado, cada vez que alguien pulsa el botón de llamada, el dispositivo guarda automáticamente una instantánea en tu historial de eventos, aunque no hayas podido contestar. Esas imágenes quedan almacenadas hasta 180 días y se pueden compartir con facilidad desde la propia app.

Los usuarios de Ring Intercom Vídeo también cuentan con novedades. Ahora reciben una previsualización instantánea en la notificación del móvil en cuanto alguien llama al interfono. Por lo que así sabrán quién está en la puerta antes de abrir la app o decidir si responder.

Una función que llega de forma gratuita para todos los usuarios. Asimismo, Ring Intercom puede saludar automáticamente a las visitas con mensajes pregrabados cuando el usuario no esté disponible, para que nadie se quede sin respuesta aunque no puedas atender la llamada.

También es posible definir áreas específicas dentro del campo de visión de la cámara que quedarán bloqueadas en el vídeo en directo.