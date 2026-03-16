El 'Modo adulto' de ChatGPT no podrá generar pornografía: será picante y limitará su uso a solo texto, según un nuevo informe

OpenAI anunció en octubre del año pasado un nuevo 'Modo adulto' de ChatGPT, una función que estaba previsto para el primer trimestre de 2026 y que la propia compañía retrasó recientemente alegando que necesitan "más tiempo".

Ahora, una nueva filtración ha ofrecido más detalles sobre el 'Modo adulto' del chatbot con inteligencia artificial (IA) de OpenAI: no podrá generar pornografía, sino que será picante y limitará su uso a solo texto.

Así lo ha asegurado un portavoz anónimo de OpenAI a The Wall Street Journal, quien describió el contenido que ofrecerá la próxima función de ChatGPT como material erótico en lugar de pornografía, permitiendo a los usuarios crear texto con temas picantes.

Por lo tanto, el nuevo modo del chatbot no contará con la capacidad para generar imágenes, voz o vídeos de temas para adultos.

El nuevo 'Modo erótico' de ChatGPT estaba planeado para llegar en algún momento de este trimestre y aún no se ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento. Un retraso que, según informa el mismo medio, se debió en partea las preocupaciones internas y a los retos técnicos relacionados con las medidas de seguridad.

ChatGPT Reuters Omicrono

De hecho, señalan que un consejo de asesores seleccionado por OpenAI advirtió en enero que el 'Modo adulto' de ChatGPT podría ser accesible para los niños y fomentar una dependencia emocional poco saludable del chatbot.

Incluso un miembro anónimo del consejo señaló que la empresa podría correr el riesgo de crear un "entrenador de suicidio sexy". Y son los problemas de moderación de contenidos otro factor que ha provocado el retraso de esta función.

Según el informe, OpenAI está teniendo dificultades para flexibilizar los límites de su chatbot con el contenido NSFW (Not Safe For Work, es decir, material explícito o para adultos) sin que eso abra la puerta a escenarios claramente dañinos, como la representación de comportamientos no consentidos o el abuso sexual infantil.

El sistema de predicción de edad desarrollado por OpenAI para proteger a los menores clasificaba erróneamente a niños como adultos en torno al 12% de los casos. Y con cerca de 100 millones de usuarios semanales menores de 18 años, ese margen de error podría dejar la puerta abierta a que millones de menores accedan a conversaciones de contenido sexual.

Cabe señalar que ceñirse solamente al texto en el 'Modo adulto' permite a OpenAI sortear regulaciones como la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que obliga a las plataformas a verificar la edad de los usuarios para el contenido pornográfico visual, pero no para el erotismo escrito.