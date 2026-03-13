Es oficial: Amazon va a subir el precio de ver Prime Video sin anuncios y a 4K con la nueva suscripción Ultra

Ya han pasado más de dos años desde que Prime Video empezó a meter anuncios incluso para los usuarios con suscripción Prime de pago; la única manera de evitarlos es pagando una suscripción adicional de 1,99 euros al mes.

Hoy, Amazon ha confirmado oficialmente que eso ya no será suficiente, con la presentación de Prime Video Ultra, una nueva suscripción más cara que no solo será necesaria para evitar anuncios, sino también para disfrutar de contenido en resolución 4K.

Por el momento, Amazon Prime Video Ultra se ha anunciado únicamente para los usuarios de los Estados Unidos; sin embargo, hay que recordar que la suscripción de 1,99 euros para quitar los anuncios ya fue implementada primero en los EEUU antes de llegar a España, por lo que este puede ser un adelanto de lo que nos espera en nuestro país.

En la práctica, Amazon acaba de hacer de pago una experiencia que hasta no hace mucho todos los usuarios de Prime ya tenían de serie, una decisión que busca imitar a Netflix con sus diferentes planes de suscripción que ofrecen diferentes ventajas.

Con esta nueva política, los usuarios de Amazon Prime verán muy limitada su experiencia con Prime Video. Para empezar, tendrán que ver anuncios durante el uso de la app y el visionado de películas y series.

Además, a partir de ahora los usuarios con la suscripción Prime normal están limitados a ver vídeo en alta resolución (HD) y en HDR; la única buena noticia en este aspecto es que ahora también pueden ver vídeos con Dolby Vision para una experiencia superior en el contenido que sea compatible.

De la misma manera, los usuarios de Prime estarán limitados a 50 descargas para ver contenido sin conexión, una mejora respecto a la limitación actual de 25 descargas; de la misma manera, será posible tener 4 dispositivos reproduciendo al mismo tiempo en vez de sólo 3 como hasta ahora.

Sin embargo, todas estas ventajas vienen de la mano de varias desventajas. A los anuncios que ya hemos comentado se le suma que ya no podrán ver contenido en resolución 4K UHD, ni usar Dolby Atmos para un sonido mejorado.

La nueva suscripción Prime Video Ultra costará 4,99 dólares al mes, adicionales a la suscripción de Amazon Prime que los usuarios ya están pagando; por lo tanto, cuando llegue a España podemos esperar un pago de 4,99 euros adicionales a Prime.

A cambio de este sobrecoste, Amazon promete las mismas ventajas de la versión básica de Prime Video, con algunas diferencias. Para empezar, los usuarios Ultra pueden hacer 100 descargas para ver contenido sin conexión a Internet, y pueden conectar en 5 dispositivos al mismo tiempo.

Pero la mayor diferencia se encuentra en la experiencia de visionado, que no tendrá anuncios, además de estar disponible en resolución 4K UHD y con Dolby Atmos.

Funciones Prime Video básico con Amazon Prime Prime Video Ultra con pago adicional Películas, series y deportes en directo (en EEUU) ✔ ✔ HD (Alta definición) ✔ ✔ HDR ✔ ✔ Dolby Vision ✔ (nuevo) ✔ Descarga Hasta 50 descargas para ver sin conexión Hasta 100 descargas para ver sin conexión Número de streams al mismo tiempo 4 5 Sin anuncios X ✔ UHD/4K X ✔ Dolby Atmos X ✔ Precio 14,99 dólares al mes de Amazon Prime 4,99 dólares al mes + 14,99 dólares de Amazon Prime

Amazon ha intentado justificar la subida de precio para ver Prime sin anuncios en que "el streaming sin anuncios con funciones premium requiere de una inversión significativa" y que esta oferta se alinea con las de otros servicios de streaming.

Aunque Amazon no la menciona específicamente, esto hace que los planes de Prime Video sean más parecidos a los de Netflix.