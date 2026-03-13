Claude se actualiza con grandes novedades: la IA de Anthropic ahora puede crear gráficos y diagramas interactivos

Anthropic, que mantiene una batalla contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos por haber designado a Claude como "un peligro para la cadena de suministro", acaba de lanzar una importante actualización para su inteligencia artificial (IA) que rivaliza con ChatGPT: ahora puede crear gráficos y diagramas interactivos.

El chatbot con inteligencia artificial de Anthropic ahora permite generar gráficos, diagramas y otro tipo de visualizaciones interactivas y personalizables para cada usuario. Una nueva función de Claude que llega con el objetivo de ayudar a comprender y visualizar mejor las respuestas.

Claude, que el pasado otoño lanzó una vista previa de la función 'Imagine with Claude', con la que el asistente crea imágenes en tiempo real sin programar, pretende integrar esas capacidades directamente en las conversaciones.

En ese sentido, la compañía ha anunciado en un comunicado en su blog que su inteligencia artificial Claude ya puede crear visualizaciones personalizadas directamente en sus respuestas a las solicitudes de los usuarios. Además, tras ello, puede ajustar y modificar dicho contenido a medida que la conversación avanza.

La nueva función de Claude ya se encuentra disponible, aunque en fase beta para todos los planes, y llega con el objetivo de facilitar la comprensión de la información consultada por los usuarios directamente en el chat.

Así es la nueva actualización de Claude, la IA de Anthropic

Y esto es importante, ya que prescinde de utilizar un panel lateral para mostrar estos elementos. Anthropic también ha señalado que la nueva función de Claude se encuentra activada por defecto.

Esto quiere decir que el chatbot con IA de la firma puede crear los gráficos y visualizaciones interactivas cuando lo crea conveniente o a partir de la petición de los usuarios, quienes pueden darle comandos del estilo "crea un diagrama sobre esto".

Anthropic también ha explicado que, además, los usuarios pueden pedir a la IA que personalice más o profundice sobre los gráficos y elementos interactivos que crea en el caso de no estar conforme o satisfecho con las creaciones realizadas.

Esta nueva actualización de Claude supone un paso importante, ya que permite a los usuarios pedir al chatbot con IA que cree, por ejemplo, tablas interactivas para facilitar el estudio de un tema concreto, como puede ser la tabla periódica, o preguntarle cómo funciona el interés compuesto para que dé una curva con la que experimentar.

Estas funciones se suman a las mejoras recientes en las respuestas de Claude. Desde principios de año, el modelo adapta el formato según el contenido —las recetas incluyen ingredientes y pasos, y las consultas del tiempo van acompañadas de una imagen— y permite interactuar directamente con apps como Figma, Canva o Slack.