El desconocido truco de WhatsApp para crear 'stickers' personalizados con cualquier frase o palabra en segundos

Aunque WhatsApp sea la aplicación estrella de la mensajería instantánea actual en España y todo el mundo, cuenta con muchos trucos que los usuarios aún no conocen y que mejoran la experiencia de uso, como uno para evitar que miradas indiscretas espíen conversaciones.

A ellos se les suma ahora un nuevo y desconocido truco, que está disponible tras una de las últimas actualizaciones de la app de mensajería: crear stickers personalizados con una frase o palabra en apenas unos instantes.

Un truco que sirve, además, para encontrar stickers concretos fuera de los personalizados. La idea es que con tan solo utilizar el buscador de 'pegatinas'sea posible crear unos concretos utilizando frases graciosas o palabras. Lo mejor es que es muy fácil y rápido.

Así funciona el truco

Lo primero que hay que hacer es entrar en WhatsApp, ir a una conversación y darle al icono de stickers, GIFs y demás situado en la parte izquierda del panel de escritura. Al abrirlo, será necesario tocar sobre el apartado de stickers, en el icono de la 'pegatina'.

Una vez hecho, el siguiente paso es tocar sobre la lupa de la izquierda para abrir el menú de búsqueda. De base esto ya servirá para buscar cualquier sticker que se ubique en el teléfono o en cualquier pack de stickers.

Imagen con los cinco stickers personalizados. Manuel Fernández Omicrono

Sin embargo, si se introduce una palabra o una frase, WhatsApp creará un conjunto de cinco stickers personalizados que contendrán lo que se ha escrito. Si se escribe "¡Guay!", los stickers se basarán en esa palabra.

Es importante recalcar algunos detalles. Por un lado, es preferible escribir más palabras que frases, ya que encajan mejor en los stickers, ya que escribir una frase hará que otros parezcan raros o tengan cortes extraños.

Por otra parte, hay que mencionar que no hay que descargar nada para mandar estos stickers. Ni siquiera es necesario bajarse los que se están generando; ya que no pertenecen a ningún tipo de pack de stickers.

De momento, WhatsApp solo ofrece cinco de estos stickers personalizados: un corazón en llamas, letras con arcoíris, letras amarillas con fondo azul, unos post-it, y una señalización.

Stickers personalizados en el cuadro de búsqueda. Manuel Fernández Omicrono

No se sabe si WhatsApp incluirá más modelos de stickers personalizados, pero se trata de una solución divertida que ahorra al usuario tener que usar sus propios stickers guardados en favoritos, especialmente si se quiere decir algo pero no se tiene una 'pegatina' para ello.

El truco funciona tanto para Android como para iOS, independientemente de la capa de personalización. El proceso es el mismo y requiere de los mismos pasos, lo que supone muy poco esfuerzo por parte del usuario.

Eso sí, es recomendable tener WhatsApp actualizado a la última versión para disfrutar de este sistema.