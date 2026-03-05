ChatGPT tiene un nuevo modelo, GPT-5.4, apenas 24 horas después del antiguo: es el mejor para trabajar

Ayer OpenAI lanzó GPT-5.3 Instant, un nuevo modelo que presume de ser "más preciso y menos 'cringe'" en palabras de la compañía; y apenas 24 horas después, la compañía acaba de presentar GPT-5.4,

GPT-5.4 ha sido presentado como el modelo más capaz y eficiente para trabajo profesional, por lo que puede ser realmente interesante tanto para gestionar nuestras tablas de cálculo como para analizar nuestro modelo financiero, según la compañía.

Eso es porque este es el primer modelo de OpenAI creado con capacidad nativa para computación, lo que le permite ejecutar varias tareas a lo largo de varias apps al mismo tiempo. Es algo que otros modelos ya permiten, normalmente con el nombre "Computer", y en lo que ahora ChatGPT debería destacar.

A efectos prácticos, es como si la inteligencia artificial controlase un ordenador, dando los pasos necesarios para obtener el resultado que hemos pedido. Relacionado con esto, una mejora notable respecto a anteriores modelos es que GPT-5.4 es capaz de navegar un entorno de escritorio mucho mejor, especialmente a la hora de registrar los comandos de teclado y ratón.

GPT-5.4 se convertirá en el modelo por defecto cuando usemos ChatGPT en modo "Thinking"; al recibir una orden, primero mostrará los pasos que pretende dar para ejecutarla, dando la oportunidad al usuario para que cambie de dirección conforme está generando la respuesta.

OpenAI también afirma que GPT-5.4 es el mejor modelo para realizar investigaciones por Internet, especialmente si le hacemos peticiones "altamente específicas" de temas de los que queremos conocer más.

En definitiva, OpenAI cree que GPT-5.4 supone "respuestas de mejor calidad que llegan más rápidamente y son relevantes para la tarea en cuestión". Comparado con GPT-5.2, es un 18% menos probable que genere una respuesta con errores.

A todo esto hay que sumar que GPT-5.4 ofrece la mayor ventana de contexto de OpenAI hasta la fecha, con un millón de tokens, y que la compañía asegura que es capaz de resolver problemas usando menos tokens que sus predecesores.

Que OpenAI haya lanzado un nuevo modelo tan pronto es algo que demuestra la increíble velocidad a la que está avanzando el sector y tiene más sentido de lo que parece. Por una parte, la competencia es cada vez más dura, y los competidores de OpenAI como Google y Anthropic no le están poniendo las cosas fáciles; lanzar nuevos modelos que superen a los anteriores es una estrategia válida.

Pero sobre todo, la clave está en que cada modelo de OpenAI destaca en tareas concretas, y la clave para aprovechar nuestra suscripción de pago a ChatGPT es elegir el modelo correcto para cada situación; y si vamos a trabajar con ChatGPT, el nuevo es el que nos interesa.