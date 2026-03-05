AirDrop se expande en Android: tras los Pixel, también permitirá compartir archivos con iPhone desde los Oppo Find X9

Una de las mejores novedades recientes relacionadas con Android es el sistema ideado por Google para añadir compatibilidad con AirDrop de Apple de forma nativa. Un sistema que ya se está extendiendo por móviles Pixel y que además llegará a otros móviles Android.

La siguiente firma en adoptar esta solución de la gran G para compartir archivos vía Quick Share con AirDrop será OPPO. La empresa ha confirmado que la serie Find X9 recibirá esta función este mismo mes de marzo.

Tal y como relata OPPO en un comunicado, esta función se implementará en "estrecha colaboración" con MediaTek y Google, para adoptar el sistema sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.

Los OPPO Find X9 recibirán soporte para AirDrop

Poco antes de que acabara el año, Google sorprendió con un anuncio muy llamativo: Quick Share, el sistema de envío de archivos entre móviles de Android, recibía compatibilidad con AirDrop de Apple, su famoso homónimo en el ecosistema de la manzana.

AirDrop es el protocolo de comunicación entre dispositivos de Apple que permite transferir archivos de manera segura y sin cables. Los usuarios del ecosistema de la compañía lo saben bien; es una de sus funciones estrella.

Un Android envía un archivo a un iPhone por AirDrop

Hace años, Google y Samsung se dispusieron a adoptar un símil de esta tecnología con su propio protocolo. Nació Quick Share, un sistema que, aunque poco tenía que envidiar a AirDrop, lógicamente no era compatible con dispositivos Apple.

En noviembre, Google anunció que no solo Quick Share sería compatible con AirDrop, sino que además comenzarían con los Pixel 10, siendo estos los primeros dispositivos Android compatibles con AirDrop.

Más tarde, Google confirmó que este sistema saldría de los Pixel y llegaría a más dispositivos Android fuera del paraguas de la gran G. Eso sí, los siguientes en recibir esta función fueron los Pixel 9, los Google Pixel del año 2024.

Ahora es OPPO la que sigue los pasos de Google, adoptando Quick Share con AirDrop en sus Find X9. "Los usuarios podrán transferir archivos de forma cómoda y segura entre smartphones OPPO y dispositivos iOS, iPadOS y macOS", dijo la empresa.

OPPO FIND X9

En cuanto a la disponibilidad, la firma aclara que se comenzará a implementar la novedad en una actualización lanzada a partir de marzo. OPPO se une así a Samsung, que también confirmó que la compatibilidad llegaría a los recientes Samsung Galaxy S26.

Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, afirmó a EL ESPAÑOL hace justo un año que todas las plataformas deberían "interoperar entre sí", haciendo clara alusión a AirDrop. Con ello, será posible transferir archivos de un iPhone, Mac o iPad a un dispositivo Android fácilmente.