Que tu móvil sobreviva después de 20 caídas de 1 metro contra asfalto parece fantasía, pero es el nuevo Gorilla Glass

Durante el MWC 2026 de Barcelona estamos viendo muchos nuevos dispositivos, pero a veces, las mejores novedades son las que no se ven; ese es el caso del nuevo Gorilla Glass Ceramic 3, que representa un gran salto en protección del móvil.

Por supuesto, Gorilla Glass no necesita presentación, siendo una de las marcas más comunes en el sector de los smartphones, pero poco a poco estamos viendo más competencia para proteger el cristal de nuestro móvil, especialmente de China.

Por eso, el nuevo Gorilla Glass Ceramic 3 es un golpe en la mesa; sus creadores, Corning, presumen de que se trata de su material cerámico más duro hasta la fecha, y quieren dejar muy claro que siguen liderando en cuanto a resistencia.

En concreto, el nuevo material de Gorilla Glass Ceramic 3 está mejor preparado para aguantar las caídas repetidas; la lógica es que de nada sirve que nos proteja del primer golpe, solo para que se rompa al día siguiente.

Corning ha conseguido mantener la misma resistencia durante toda la vida útil del dispositivo, obteniendo una menor degradación con el uso y resistencia contra los pequeños impactos que podemos darle al dispositivo a diario.

De esta manera, Corning presume de que el nuevo Gorilla Glass ha resistido 20 caídas consecutivas desde un metro de altura sobre superficies que simulan el asfalto, una prueba que un vidrio aluminosilicato de la competencia no fue capaz de pasar, y de hecho, se solía romper en la primera caída.

Gorilla Glass Ceramic 3 Corning El Androide Libre

Corning no ha dado un paso atrás en lo que respecta a los golpes más duros, y Ceramic 3 está a la altura de los mejores de la marca, habiendo sobrevivido a caídas de más de 2 metros de altura sobre hormigón, una de las peores superficies para un móvil, durante los experimentos en laboratorio.

Como su nombre indica, Gorilla Glass Ceramic 3 no es un simple vidrio templado, sino un vidrio cerámico transparente que combina estructura de vidrio con una fase cerámica interna que absorbe mejor la energía de los impactos.

Como resultado, Corning cree que esta versión ofrece un mejor rendimiento en situaciones reales, como si se nos cae el móvil al asfalto cuando salimos del coche, por ejemplo, y asegura que la prioridad no ha estado en las pruebas de laboratorio.

El primer móvil en usar Gorilla Glass Ceramic 3 es el nuevo Motorola razr fold, el primer plegable de tipo libro de la marca que lo utiliza para proteger la pantalla externa; se espera que llegue al mercado a mediados de año, y que otras marcas también empiecen a usarlo en los lanzamientos del 2026.