Es oficial: los anuncios llegan a WhatsApp en España a partir de hoy, y la única manera de quitarlos es pagando

Era inevitable. Tarde o temprano, sabíamos que los anuncios iban a llegar a WhatsApp, pese a que el primer intento de implementarlos terminó afectando únicamente a unos pocos usuarios y no a España ni el resto de la Unión Europea.

Sin embargo, este "periodo de gracia" ha terminado, después de que Meta haya encontrado una manera de mostrar anuncios en WhatsApp sin vulnerar las leyes europeas: ofreciendo la opción de pagar para quitar los anuncios.

Como resultado, a partir del día de hoy todas las versiones móviles de WhatsApp van a empezar a mostrar contenido publicitario; aunque como es lo habitual en la plataforma, el cambio se producirá poco a poco y a lo largo de las próximas semanas.

La publicidad en WhatsApp ha llegado en dos formatos diferentes. Por una parte, los nuevos Canales Patrocinados ahora aparecen cuando intentamos buscar un canal que seguir en la sección correspondiente.

Los anunciantes podrán pagar para que su canal oficial aparezca como una sugerencia en la búsqueda de canales, aunque en ese caso estarán marcados como "Patrocinado" para que el usuario sepa que se trata de publicidad.

Además, WhatsApp ha presentado los nuevos anuncios en los Estados de WhatsApp. En otras palabras, conforme estemos repasando los estados de los usuarios que seguimos, podrá aparecer un anuncio que nos recomendará productos o servicios.

Estos anuncios en los Estados llaman la atención porque se hacen pasar por estados reales de usuarios de verdad; el único indicador de que se trata de publicidad es la palabra "Patrocinado" debajo del nombre del usuario, pero por lo demás, puede ser difícil distinguirlo de contenido real.

Anuncios en WhatsApp El Androide Libre

Esa es probablemente la intención. WhatsApp tiene más de 3.000 millones de usuarios mensuales activos, pero hasta la fecha, Meta no ha podido sacar mucho partido comercial de esto; con que solo una pequeña porción de usuarios pulse en estos anuncios, la compañía puede generar una gran cantidad de ingresos monetarios.

Pese a esto, Meta ha intentado defender la presencia de anuncios en WhatsApp, afirmando que se trata de una función que ayudará a los usuarios a encontrar negocios y canales con los que conectar directamente desde WhatsApp y sin necesidad de cambiar de app.

Además, la compañía ha destacado que las partes privadas de WhatsApp no tienen anuncios; en otras palabras, tanto la lista de chats y grupos como las llamadas y otras funciones básicas de la app se han librado y no mostrarán anuncios.

Eso es porque WhatsApp no quiere perder su punto fuerte: la privacidad. En el anuncio oficial, WhatsApp ha recordado que los mensajes están cifrados de extremo a extremo y que están "fuera de límites"; eso significa que la compañía no puede analizar el contenido de los mensajes para mostrar publicidad personalizada, por ejemplo, aunque sí que podrá usar otros datos personales.

WhatsApp de pago

En todo caso, si no queremos ver anuncios en WhatsApp, los usuarios españoles y europeos tenemos la opción de pagar una suscripción que elimina toda la publicidad de la app.

En efecto, Meta ha recuperado el WhatsApp de pago: uno de los bulos que llevaban años siendo repetidos en mensajes en cadena ahora es muy real, y se ha convertido en la única manera de evitar los anuncios.

Los usuarios con la nueva suscripción mensual a WhatsApp no verán los nuevos canales patrocinados ni los anuncios en los Estados; como consecuencia, Meta tampoco usará nuestra información para mostrar anuncios (aunque como ya hemos dicho, los mensajes no se usan para eso).

Si nos suscribimos a través de Facebook.com o Instagram.com, el precio de la suscripción es de 3 euros al mes. En cambio, si nos suscribimos en Google Play Store o Apple App Store a través de la app de WhatsApp, tendremos que pagar 4 euros al mes.

La única excepción son los usuarios menores de edad, que nunca verán anuncios debido a las leyes europeas; evidentemente, eso significa que tampoco pueden pagar por la suscripción.