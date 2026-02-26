El nuevo reloj de Amazfit es ideal para corredores: tiene monitorización de lactato y dura hasta 12 días con una carga

El sector de los relojes inteligentes ya ha madurado lo suficiente como para que haya muchas alternativas, orientadas a diferentes tipos de usuarios; y una de las marcas que mejor conoce la importancia de estos nichos es Amazfit.

El fabricante ahora ha presentado un nuevo modelo que encaja perfectamente con esta idea de ofrecer un reloj dirigido a un tipo concreto de usuario; se trata del Active 3 Premium, y tiene el potencial de ser uno de los mejores smartwatches para entrenar.

Pese a las apariencias de un reloj "premium", estamos ante un dispositivo pensado para moverse, como demuestra el hecho de que tenga un peso de menos de 55 gramos en su totalidad, es decir, incluyendo la correa. Eso, pese a que su batería de gran capacidad tiene una duración de hasta 12 días.

Pese a este peso reducido, el Amazfit Active 3 Premium tiene un diseño elegante, fabricado en acero inoxidable y con una gran pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas que promete una buena visibilidad de los datos incluso con luz solar directa, gracias a su brillo máximo de 3.000 nits. La pantalla está protegida por cristal de zafiro, contra golpes y arañazos.

El gran punto fuerte de los relojes de Amazfit se encuentra en su lista de funcionalidades, especialmente las pensadas para el entrenamiento y la salud. La característica estrella del Active 3 Premium se encuentra en su capacidad de determinar el umbral de lactato, que influye en nuestro rendimiento deportivo, y de estimar automáticamente la frecuencia cardíaca (LTHR) y el ritmo (LTP) en este nivel.

Amazfit Active 3 Premium Amazfit El Androide Libre

De esta manera, este reloj puede ser muy recomendable para corredores, especialmente para los principiantes aunque también para quienes quieran una imagen más completa de su rendimiento.

El Amazfit Active 3 Premium calcula el umbral de lactato junto con el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.), lo que indica las zonas de entrenamiento óptimas por intensidad; además, también usa estos datos para ofrecer consejos en tiempo real para aumentar o mantener el ritmo y seguir el plan para mejorar la resistencia y el aguante.

Amazfit Active 3 Premium Amazfit El Androide Libre

Relacionado con esto, este reloj también tiene acceso a Zepp Coach, el entrenador basado en IA que es capaz de crear planes de entrenamiento personalizados basados en el nivel de forma física y la distancia objetivo.

Desde el reloj podemos acceder a una biblioteca de entrenamiento con cursos ya preparados pero que se pueden personalizar a nuestras necesidades, e incluso podemos crear nuestros propios planes de entrenamiento desde cero usando plantillas ya creadas.

Amazfit Active 3 Premium Amazfit El Androide Libre

Siguiendo con los corredores, el Active 3 Premium permite elegir entre varios modos de carrera, incluyendo entrenamientos en cinta y cinta motorizada. Todos los modos cuentan con más de 80 métricas de entrenamiento, incluidas las mencionadas como la frecuencia cardíaca del umbral de lactato.

Cuando terminemos de entrenar, este reloj también ofrece una variedad de métricas de recuperación, como el tiempo de recuperación total, la calidad del sueño, la variabilidad del ritmo cardíaco (VRC) que indica la fatiga del sistema nervioso.

Por tener, este reloj incluso tiene una función de seguimiento del desgaste de las zapatillas de correr, que se mide por la distancia recorrida y nos permite sustituirlas en el momento adecuado.

El Amazfit Active 3 Premium ya está disponible en España con un precio de 169,90 euros.