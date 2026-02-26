Android Auto no es suficiente: un fabricante japonés apuesta por Android Automotive en varios de sus vehículos

En España Android Auto es un sistema muy valorado por los conductores, sobre todo porque se puede poner en cualquier coche con un accesorio, lo que en un país con un parque de vehículos tan envejecido se agradece.

Pero la apuesta a futuro de Google no pasa por ese sistema, sino por Android Automotive, un sistema que usan marcas como Polestar, Renault y muchas más.

Ahora se suma a ellas Honda, que integra los servicios más utilizados de Google de forma nativa en la pantalla principal del salpicadero. Ya anunció hace tiempo esta colaboración y ahora se empiezan a poner a la venta los modelos que incluyen el software de Google.

Por el momento esta novedad se lanza en el mercado japonés, en concreto en los modelos Civic, ZR-V, CR-V, Accord y Prelude.

Uno de los pilares fundamentales de esta arquitectura tecnológica es Gemini, que sustituye al Asistente de Google.

Este sistema permite que el usuario mantenga su atención en la carretera mientras gestiona múltiples funciones del entorno mediante comandos de voz sencillos.

No se trata simplemente de realizar llamadas o enviar mensajes de texto sin usar las manos; el asistente tiene la capacidad de interactuar con los sistemas internos del propio Honda.

Por ejemplo, el conductor puede ajustar la temperatura del climatizador o consultar información específica del estado del vehículo simplemente hablando, lo que reduce drásticamente las distracciones físicas y visuales.

Esta interacción inteligente facilita una conducción mucho más relajada. El sistema entiende el lenguaje natural, lo que evita la necesidad de aprender comandos rígidos o complicados.

Además, la integración permite gestionar dispositivos del hogar inteligente compatibles desde el propio asiento del conductor, permitiendo encender luces o ajustar el termostato de casa antes de llegar al destino, logrando una continuidad digital total entre el hogar y el transporte.

Para los usuarios de vehículos electrificados, la utilidad de esta herramienta es todavía mayor. Google Maps puede calcular rutas optimizadas teniendo en cuenta la autonomía restante y la ubicación de las estaciones de carga compatibles, eliminando la incertidumbre en los viajes de larga distancia.

La base de datos se actualiza constantemente a través de la nube, garantizando que el usuario siempre disponga de la información más reciente sobre establecimientos, horarios de apertura y reseñas, sin necesidad de realizar actualizaciones manuales de mapas en el concesionario.

La inclusión de Google Play dentro del sistema de infoentretenimiento de Honda permite una personalización sin precedentes. Los usuarios pueden descargar aplicaciones diseñadas específicamente para su uso en el automóvil, que abarcan desde servicios de música en streaming y podcasts hasta aplicaciones de audiolibros y noticias.

Esta flexibilidad asegura que el coche no se quede atrás con el paso del tiempo, ya que las aplicaciones pueden recibir mejoras y nuevas funciones de manera periódica.

El diseño de la interfaz ha sido cuidado para que sea intuitivo y seguro. El acceso a los contenidos multimedia es directo y sencillo, aprovechando la potencia de procesamiento del vehículo para ofrecer una experiencia sin interrupciones.

La posibilidad de sincronizar la cuenta personal de Google permite que las preferencias, destinos recientes y listas de reproducción estén disponibles de inmediato al subir al coche, haciendo que cada trayecto sea una experiencia personalizada.