Pagar con tu móvil Android será totalmente distinto: la app Wallet de Google recibe un profundo lavado de cara

Hace muy poco, Google estableció un nuevo diseño de interfaz para Google Wallet, su aplicación de pagos contactless para móviles con la idea de integrar un sistema de favoritos tremendamente conveniente.

Android Authority, portal que ya adelantó las primeras versiones de estos rediseños, ha publicado nuevas imágenes de un botón de la interfaz que no estaba presente: el de 'View more' (Ver más), que da acceso a este sistema de favoritos.

Con este botón, el usuario podrá usar una barra de búsqueda con ajustes adicionales, en el que se incluye un listado completo de todos los pases asociados a la cuenta y otras opciones para, por ejemplo, gestionar pases y métodos de pago.

Google Wallet mejora todavía más

Los primeros .apk de esta actualización mostraban, sobre todo, la interfaz principal de Wallet. Adiós al blanco y hola al diseño de Material 3 Expresive, con un feed en forma de grandes botones para ver pases, tarjetas y documentos.

Bajo este panel había un botón que no funcionaba, llamado 'View more'. Ahora, este botón funciona y lleva al usuario a otro panel completamente distinto, que permite manejar mejor estos documentos.

Rediseño de Google Wallet. Android Authority | Manuel Fernández Omicrono

Al pulsar sobre él, el usuario será llevado a una sección con todos los pases favoritos y una barra de búsqueda. Cabe mencionar que en el panel anterior se añade un acceso directo de búsqueda adicional.

Dentro de este botón de 'View More', será posible ver todos los pases de una, ordenándolos por fecha de apertura o de forma alfabética. Todo, de nuevo, con botones grandes y accesibles que añaden mucho color a la fórmula.

Se incluyen otros dos botones dentro de estas opciones: gestionar métodos de pago y gestionar pases en casa. Esta es una nueva sección para reordenar pases y elegir cuáles aparecerán en la pantalla de inicio.

Este enfoque es prácticamente idéntico al que Google ha adoptado con su app Google Home, siendo en este caso los pases los equivalentes a los dispositivos domóticos, convirtiendo a Wallet en un centro de gestión.

Interfaz renovada de Wallet. Android Authority | Manuel Fernández Omicrono

Al igual que ha ocurrido con el rumoreado rediseño de Google Fotos, la gran G ha optado por aportar color a su interfaz, en la que vemos unos grandes botones y accesos perfectos para que sean fácilmente usables por cualquier tipo de usuario.

De momento, no se sabe cuándo estará disponible dicha actualización. Estas interfaces han aparecido en archivos .apk, a la espera de que se lancen finalmente en forma de versión final para todos.