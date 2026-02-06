No actualices Windows 11: Nvidia investiga reportes de inestabilidad en juegos y da esta recomendación para corregirlos

Si la versión KB5074109 de Windows 11 logró que algunos equipos no pasaran del boot de inicio, ahora está generando problemas de estabilidad en múltiples juegos, aunque hay en uno en el que sus usuarios lo están pasando francamente mal.

Esa versión va a pasar a ser conocida como la "maldita", ya que NVIDIA está diciendo a los usuarios de Windows 11 que desinstalen la actualización KB5074109 tras los reportes de inestabilidad.

La sugerencia llega de uno de los miembros del equipo de NVIDIA en los foros oficiales de GeForce tras las quejas relacionadas con Forza Horizon 5, el popular juego de carreras multijugador online.

Manuel Guzman, miembro de NVIDIA, señala que los problemas comenzaron después de una actualización a Windows y que, de momento, la única solución conocida es eliminar el parche.

El usuario que compartió el problema con el juego de carreras no mencionó el número de la compilación de Windows, pero NVIDIA sí: justamente la versión KB5074109.

La publicación en los foros de NVIDIA

Parece ser que NVIDIA ha comprobado que esta actualización no solo está dando problemas en este juego, sino que está provocando lag en otros tantos.

El usuario indicaba que está sufriendo artefactos visuales raros en las sombras del mapa de Forza Horizon 5. Señala que aparecieron con la nueva versión 591.74 del driver de la gráfica de NVIDIA, y seguían con la última 591.86 lanzada hace días por NVIDIA.

Si esta compilación de Windows ha sido un quebradero de cabeza con otros problemas dados, como el del boot de inicio, ahora hay más usuarios que están describiendo una mezcla de síntomas.

Y lo peor es que está afectando a la experiencia gaming de muchos usuarios que se encuentran desde caída de FPS en el rendimiento a problemas visuales entre los que se encuentran artefactos y pantallazos negros ocasionales.

La variedad de las incidencias es lo que está provocando el enfado de muchos usuarios, que en un primer momento pueden pensar que es culpa del último driver de NVIDIA, pero que es justamente de esa compilación "maldita" mencionada.

Lo positivo es que no está resultando ser un problema común a todos los usuarios, y muchos sistemas no están siendo afectados, pero la cifra de los que sí ha activado las alarmas en NVIDIA para dar a conocer la existencia de este problema y su posible solución.

Habrá que esperar, según Videocardz, a que se confirme que es un problema de una actualización de Windows 11, o si es un problema relacionado con los nuevos controladores de NVIDIA.

No sería la primera vez que es así. Lo que se recomienda es probar un driver de NVIDIA anterior al actualizado, y si los problemas gráficos siguen estando presentes, pasar a la restauración a un punto anterior a la actualización de Windows 11.

Es pasarse por el historial de actualizaciones, y en configuración relacionada, hacer clic en "Desinstalar actualizaciones". Aparece una lista de instaladas recientemente para pasar a la desinstalación de la compilación KB5074109.