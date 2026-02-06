La guerra entre ChatGPT y Claude se agrava: OpenAI y Anthropic lanzan sus modelos de IA con minutos de diferencia

Estas últimas horas Sam Altman no se anduvo por las ramas al contestar a Anthropic por la mofa de su anuncio para la Super Bowl, y ahora la lucha se intensifica al lanzar GPT-5.3 Codex a los minutos de la presentación de Opus 4.6.

El nuevo modelo de IA de ChatGPT pasa de ser un agente a uno que puede hacer "lo que desarrolladores y profesionales harían en un ordenador, ampliando quién puede diseñar software y cómo se hacen las cosas".

Pasado por los numerosos benchmarks de rendimiento, OpenAI, desde el anuncio en su web, clama que puede crear "juegos y apps complejos desde cero en unos cuantos días".

En torno al rendimiento, el gigante de la IA mantiene que GPT-5.3 Codex es un 25 % más rápido que el modelo previo GPT-5.2, y que el primer modelo de la compañía que "fue fundamental para su propia creación".

Lo que significa, según TechCrunch, que el mismo personal de la empresa usó versiones preliminares del programa para depurarlo y evaluar su rendimiento.

Rendimiento de GPT-5.3 Codex OpenAI

Es decir, que es tal la capacidad de GPT-5.3 Codex que lo utilizaron para optimizarlo antes de sacar la versión final que desde hace unas horas está disponible tras el anuncio de OpenAI desde su web.

Lo peculiar de este lanzamiento es que fue minutos después de que Anthropic tomara su web para anunciar las virtudes y bondades de Opus 4.6 con nuevas capacidades agénticas.

Tal es la guerra abierta entre los gigantes de la IA, que si ambas empresas tenían programado el lanzamiento de sus nuevos modelos a las 10:00 PST, Anthropic se adelantó 15 minutos.

Claude ha encontrado su cuota de mercado sobre todo en los programadores e ingenieros de software, al ser el modelo de IA que mejor codifica, en lo llamado como "vibe coding" (programación con prompts).

Opus 4.6 de Anthropic

Para Anthropic, el lanzamiento de Opus 4.6 es muy importante, no solo por ser su modelo más avanzado hasta la fecha, sino porque eleva el valor que ya de por sí posee Claude Code.

Para entenderlo mejor, Claude Code es una herramienta de interfaz de línea de comandos como un movimiento estratégico crucial para Anthropic.

Introducing Claude Opus 4.6

No es solo una herramienta de programación, es un cambio fundamental en cómo la empresa posiciona su tecnología frente a ChatGPT / Github Copilot de OpenAI y Gemini / Code Assist de Google.

Opus 4.5, según TechCrunch, se desplegó el pasado noviembre y con la nueva versión se busca ampliar las capacidades y el atractivo de su modelo al permitir una mayor variedad de usos y clientes.

La experiencia más importante del nuevo modelo de IA es lo que la compañía denomina como "equipos de agentes", y que se caracteriza por dividir tareas más grandes en trabajos segmentados.

Scott White, Jefe de Producto de Anthropic, lo explica: "En vez de un agente trabajando en tareas secuencialmente, puedes dividir el trabajo a través de varios, cada uno en una labor y coordinándose con el resto".

Rendimiento de Opus 4.6 de Anthropic Anthropic

Otra de las importantes novedades de Opus 4.6 es que cuenta con una ventana de contexto más extensa (recuerda mayor cantidad de información por chat o sesión).

El nuevo modelo ofrece 1 millón de tokens de contexto, y permite que las bases de código sean mayores al procesar documentos más grandes.

White da también luz sobre el uso que se le está dando a Claude Code: "Notamos que muchas personas que no son desarrolladores de software profesionales usaban Claude Code simplemente porque era un motor realmente increíble para realizar tareas."