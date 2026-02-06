Google cambia para siempre Android: confirma el soporte a AirDrop de Apple para todos los móviles, no solo a los Pixel

La dificultad para que un dispositivo Android y uno iOS se "entiendan" ha generado que Google ni se cortara en mofarse de Apple. Ahora ha confirmado que la interoperabilidad entre Quick Share y AirDrop llega a todos los dispositivos Android.

En una rueda de prensa en la oficina de Google en Taipéi, según Android Authority, como parte de una visita a Pixel Labs, Eric Kay, vicepresidente de ingeniería de la plataforma Android, ha confirmado el soporte a AirDrop.

De hecho, está prevista para expandirse mucho más allá de los móviles Pixel este año para que deje de ser algo exclusivo.

Estas fueron sus palabras: "El año pasado lanzamos la interoperabilidad con AirDrop. En 2026 vamos a expandirla a mucho más dispositivos".

Sigue con: "Dedicamos mucho tiempo y energía para asegurarnos que podíamos crear algo que fuera compatible no solo con el iPhone, sino también con iPads y MacBooks".

Pasar archivos entre un iPhone y el Pixel 10 Android Authority

Kay define el esfuerzo llevado a cabo con: "Ahora que hemos demostrado que funciona, estamos trabajando con nuestros socios para extenderlo al resto del ecosistema, y muy pronto verán anuncios emocionantes".

Google nos sorprendió el año pasado con los Pixel 10 al hacer compatible Quick Share de Android con AirDrop de Apple, aunque se quedó solo en sus dispositivos.

Lo logrado se debe a que Google habilitó la funcionalidad actualizando la extensión de Quick Share al transformarla de un simple componente auxiliar del sistema a un APK completo con su propia ficha en la Play Store.

Lo que permitió que la interoperabilidad entre AirDrop y Quick Share no fuera solo una función exclusiva de los Pixel, sino la señal de que podría integrarse en el resto de móviles Android.

El gigante tecnológico no ha compartido los nombres de los socios o dispositivos específicos que recibirán próximamente esta experiencia clave que ampliará más flexibilidad de los móviles Android al igual que los iPhone.

Hasta ahora, la única compañía que ha confirmado que está trabajando para traer esta función a sus móviles ha sido Nothing, aunque recientemente Qualcomm dejó caer que también está detrás de llevarla a los móviles con chips Snapdragon.

Hay más. Kay señaló que Google está redoblando sus esfuerzos para facilitar la transición a Android a los usuarios que vienen de iPhone.

El objetivo es que los usuarios puedan transferir de forma sencilla todos sus datos y que se asegure que todo quede tal como estaba en su antiguo móvil

Aunque el cambio importante es que por una vez por todas sea sumamente sencillo pasar un archivo desde un iPhone a un móvil Android y viceversa.