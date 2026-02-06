Disney+ se queda sin Dolby Vision, 3D y HDR10+ por una disputa de patentes: así afectará a tu suscripción

Una de las ventajas de Disney+, el servicio de suscripción de Disney para consumo de contenido en streaming, es su excelente calidad de vídeo con tecnologías como Dolby Vision, HDR10+ o 3D.

Estos estándares están dejando de funcionar en Europa, por una disputa de patentes. El portal flatpanelshd ha relatado que una batalla judicial ha llevado a la desactivación de estos sistemas en la plataforma de streaming.

Un problema que ha comenzado a originarse en Alemania y que ahora parece extenderse en Europa, ya que la misma Disney estaría eliminando las referencias a estas tecnologías en sus webs de soporte.

Disney+ comienza a verse 'peor' en Europa

Todo comienza a finales de 2025 y principios del 2026, cuando se dieron reportes en Alemania sobre la desaparición de ciertas funciones premium reservadas para los usuarios con los tiers de suscripción más altos.

En aquel momento, se reportaron problemas continuados para visualizar contenidos en Dolby Vision y HDR10+. Numerosos usuarios con la suscripción premium se quejaron de esta disminución en la calidad de imagen.

Luego, en enero de 2026, se descubrió que una firma conocida como InterDigital realizó una demanda por patentes contra Disney ante un tribunal de Alemania. Dicho tribunal tomó medidas contra la empresa el 24 de noviembre del 2025.

InterDigital, empresa de investigación y desarrollo de tecnología móvil, vídeo e IA, explicó que el Tribunal Regional de Múnich dictaminó una medida cautelar por la infracción de Disney de algunas patentes pertenecientes a la firma demandante.

Se ponen de manifiesto dos patentes. La primera está relacionada con el streaming de contenidos audiovisuales usando tecnologías HDR. La segunda permitía un método para "superponer dinámicamente una primera transmisión de vídeo con una segunda".

Ya en febrero, Internet se llenó de ciertos reportes en Reddit y en medios de varios países europeos en los que se afirmaba que no era posible consumir contenido en HDR10+ y en Dolby Vision.

Un ejemplo de ello lo pudimos ver en Tweakers.net, un portal de noticias holandés que se hizo eco de la noticia, confirmando la falla en el territorio. Casos similares se dieron en Polonia, Bélgica, Francia o Portugal, entre otros.

En los países afectados, se han visto modificaciones a las páginas de soporte de Disney+ relacionadas con la calidad de vídeo. En ellas se han eliminado referencias a HDR10+, a 3D y a Dolby Vision.

Esto ha ocurrido con España. Actualmente y a fecha de escrito este artículo, la suscripción de Disney+ Premium incluye 4K UHD y HDR, HDR10 (que no HDR10+) y la certificación IMAX Enhanced, con la relación de aspecto ampliado y DTS:X.

En nuestras pruebas en España, hemos comprobado que estos formatos, al menos de momento, no han desaparecido. Se han eliminado las referencias en la web de soporte pero los contenidos siguen pudiendo consumirse en Dolby Vision sin problema.

Disney ha explicado a la web flatpanelshd que esta compatibilidad no está disponible en varios países europeos "debido a problemas técnicos". Han confirmado que están trabajando para restablecer el acceso a este sistema "lo antes posible".