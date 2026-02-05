El Xiaomi SU7 saca pecho de su batería: se degradó sólo un 5,5% tras haber sido conducido durante más de 265.000 km

Los usuarios esperan como agua de mayo la posibilidad de comprar en España el nuevo Xiaomi SU7, el primer coche de Xiaomi, que ha roto récords tanto de autonomía como de expectativas.

El portal CarNewsChina nos pone los dientes largos, esta vez confirmando a través de un usuario que confirmó cómo las baterías de estos coches pueden soportar grandes kilometrajes sin desgastarse.

El mismísimo CEO de Xiaomi, Lei Jun, ha explicado en un post de Weibo que un propietario apenas rebajó la salud de la batería de su SU7 en un 5,5%, tras nada menos que 260.000 kilómetros de recorrido en 18 meses.

El Xiaomi SU7 te durará años y años

Todo comienza en BiliBili, un equivalente a YouTube en China, en un vídeo del usuario Jackson's Sunset Drive. En él, el youtuber encontró el Xiaomi SU7 con más kilometraje de toda China, en Guandong.

El propietario de este vehículo que responde al nombre de Feng pudo recorrer 260.000 kilómetros en poco menos de un año y medio. Concretamente, en 476 días (casi 16 meses de uso).

Captura del vídeo en cuestión. Jackson's Sunset Drive Omicrono

El equivalente, como decimos, a recorrer una distancia mayor que la que separa Madrid y Málaga en coche. Una cifra que ya es difícilmente asumible para coches de gasolina típicos y que dificulta la larga vida útil de un vehículo.

CarNewsChina habla de nada menos que 506 ciclos de carga y descarga, siempre basándonos en un consumo energético aproximado de 18 kWh cada 100 kilómetros. Por supuesto es una estimación que además sería muy superior en la realidad en ciclos parciales.

Y es que estos ciclos corresponden a ciclos de carga total y descarga total. Muy pocos usuarios de vehículos eléctricos descargan sus coches; siempre suelen mantener el rango entre el 20 y el 80% de carga, el recomendado por el fabricante.

Lo más sorprendente es que tal y como explican en el vídeo, Feng contactó con el personal de Xiaomi para comprobar el desgaste de la batería. Tras los resultados, comprobó que esta mantenía el 94,5% de su capacidad.

Captura de Lei Jun tratando el tema en Weibo. CarNewsChina Omicrono

Esto quiere decir que Feng solo ha rebajado un 5,5% la capacidad de esta batería, incluso tras superar los 260.000 kilómetros de recorrido en un lapso de tiempo cortísimo como son 16 meses.

La batería no es el único componente que se ha mantenido casi impasible. En el vídeo se confirma que el coche nunca ha cambiado las pastillas de freno y que el líquido anticongelante se mantiene puro.

A esto le sumamos un ahorro de combustible tremendo, que el mismo Feng expone en el vídeo. "He calculado los costes operativos. En comparación con un vehículo convencional, he ahorrado más de 100.000 yuanes", más de 12.000 euros, según el dueño.

Cabe aclarar que estos datos han generado un gran debate en las redes sociales chinas, que ponen en tela de juicio a Feng y al creador del vídeo en cuestión. Tal es la información, como decimos, que hasta Lei Jun ha participado en él.