Sam Altman responde con dureza a Claude tras mofarse de ChatGPT y tilda a Anthropic de "autoritarios" y "deshonestos"

Uno de los anuncios de Claude para la Super Bowl de este año ha sentado bastante mal a OpenAI, y Sam Altman, su CEO, salió rápido a responder desde su cuenta de X (antes Twitter).

El 'ataque' de Anthropic ha sido bastante agudo y comienza con la palabra "traición" apareciendo en pantalla. La cámara se desplaza hacia un hombre que pide consejos al chatbot sobre cómo hablar con su madre.

El chatbot, representado por una mujer, ofrece las típicas respuestas para este tipo de casos y, en un momento dado, da un giro total en sus respuestas para convertirse en un anuncio ficticio de una web de citas con "mujeres maduras" llamada Golden Encounters.

Anthropic cierra el anuncio asegurando que, aunque la publicidad está llegando a la IA, Claude seguirá estando libre de ella.

Los anuncios presentados por Anthropic, según TechCrunch, van directos a por los usuarios del ChatGPT gratis, ya que se tendrán que enfrentar a la publicidad en sus conversaciones con el chatbot.

First, the good part of the Anthropic ads: they are funny, and I laughed.



But I wonder why Anthropic would go for something so clearly dishonest. Our most important principle for ads says that we won’t do exactly this; we would obviously never run ads in the way Anthropic… — Sam Altman (@sama) February 4, 2026

Sam Altman, CEO de OpenAI, tomó su cuenta de X (antes Twitter) con una primera carcajada citando que eran "graciosos", aunque para responder tajante y sin ocultar que no le han gustado nada.

De hecho, su publicación no son solo dos párrafos, sino que se ha extendido lo suficiente para dar a entender que el ataque será recordado.

Hay una frase de Altman que refleja lo hirientes e ingeniosos que han sido los anuncios de Anthropic: "Hay más tejanos usando ChatGPT gratis que usuarios totales de Claude en EE. UU."

Llama "deshonestos" y "autoritarios" a los creadores de Claude, una de las IA que está siendo muy conocida por su capacidad para la codificación y por ser "responsable".

Anuncio de Claude.

Altman lo que hace es aprovechar la ocasión para explicar que los anuncios llegan a ChatGPT gratis con el objetivo de asumir la carga económica que supone ofrecerle sin coste a los usuarios.

Sigue con estas palabras que son bien claras: "Obviamente, nunca publicaríamos anuncios de la forma en que Anthropic los retrata. No somos estúpidos y sabemos que nuestros usuarios rechazarían eso".

Lo peculiar de sus palabras es que podía haber citado perfectamente que la ley impide ese tipo de anuncios en vez de decir que los usuarios los rechazarían.

En la Unión Europea, con la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales, no marcar un anuncio se considera como publicidad engañosa o encubierta.

De hecho, en España con la Ley General de Publicidad y la reciente "Ley de Influencers" de 2024, los creadores con ciertos niveles de ingresos / audiencia han de usar etiquetas claras con los hashtags #public o #publicidad.

La jugada de Anthropic ha sido mostrar claramente al espectador cómo va a cambiar la experiencia de ChatGPT, e incluso cuando marque ciertas respuestas como un anuncio (aunque todavía se desconoce cómo pretende hacerlo).

La 'furia' de Altman incluso le hace olvidar que Claude tiene un plan gratuito al citar que "Anthropic ofrece un producto caro a gente rica".

Y para terminar con el extenso tuit de Altman, que entra en bastantes contradicciones, alega que "Anthropic quiere controlar lo que la gente puede hacer con la IA y lo que no".

Si Claude cuenta con su cuota de mercado se debe a que su lema ha sido ser siempre una IA responsable. Fue fundada por dos exintegrantes de OpenAI, quienes afirmaron que comenzaron a preocuparse por la seguridad de la IA mientras trabajaban allí.