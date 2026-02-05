El Pixel 10a ya es oficial: Google anuncia la fecha de lanzamiento con un vídeo que revela los cambios en el diseño

A las pocas horas de filtrarse una imagen del Pixel 10a, Google ha anunciado oficialmente su nuevo móvil Android a través de un vídeo teaser que pone el acento en su diseño renovado en algún detalle.

El 18 de febrero se lanzará el nuevo móvil de Google con la prerreserva lista para hacernos con uno de los móviles Android más atractivos del año.

No es un nuevo lenguaje de diseño según 9to5Google, pero sí que hay algún cambio, sobre todo en la parte trasera que ahora es completamente plana debido a que el módulo de cámaras prácticamente no tiene saliente.

El Pixel 9a sí que se caracterizaba por un pequeño relieve que rodeaba ese módulo con forma de píldora, que es ahora uno de los santos y señas de la serie "a" de los Pixel.

Así que podemos decir que el Pixel 10a es uno de los móviles que se queda prácticamente plano cuando lo dejamos en una superficie, comparado a la mayor parte de móviles Android que, de alguna forma, tiene módulos de cámaras que los dejan bailando.

Google Pixel 10a: A phone with more in store, in store soon

Otro pequeño detalle en el diseño, y que habla al menos de la intención de los ingenieros de Google para traer algo nuevo a la mesa, es la alineación vertical entre el logo, el módulo plano y la pequeña luz LED situada en la parte derecha.

En el vídeo aparece el color azul violáceo, que es igual al color iris que tenemos disponible en España, y que junto al color rojo sandía utilizado en el vídeo teaser logra un contraste que realza el tono elegido para la promoción del Pixel 10a.

Por lo demás, el diseño es prácticamente idéntico al anterior Pixel 9a, aunque sí que el teaser deja entrever que Google sigue poniendo el suficiente cariño para añadir más valor a unos móviles que siguen recogiendo el interés de muchos usuarios.

Google se ha dejado en el tintero tanto las especificaciones como el precio, al igual que otros detalles que ayuden a que crezca el interés por un móvil Android que sigue jugando con esas líneas curvas en las esquinas, y ese formato compacto tan agradable a la vista como al tenerlo en mano.

Imagen del Pixel 10a

El único texto que ha compartido en el vídeo ha sido: "Un teléfono con más, muy pronto en tiendas".

Habrá que ser desde el software donde Google tenga alguna jugada maestra para atraer las miradas y así convertirse en el próximo móvil de un usuario que se preste más a los detalles, guste de un diseño compacto y cuco, y sepa que cada pocos meses recibirá novedades gracias a las actualizaciones de los Pixel.