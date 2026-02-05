Los Pixel 10 llegan a Movistar: ahora podrás hacerte con los mejores móviles de Google desde 0 euros al mes

Fotomontaje con los Pixel 10 y el logo de Movistar. Manuel Fernández Omicrono

El lanzamiento del reciente Google Pixel 10a ha consolidado una familia de dispositivos brutales,como son los Pixel 10. Teléfonos centrados en fotografía y en IA que ahora engrosan las listas de dispositivos de Movistar.

Tal y como ha confirmado Elena Sánchez Cuenca, Country Lead Devices and Services de Google en España y Portugal, los teléfonos de la serie 10 de Google están disponibles en el porfolio del operador español.

Además de poder comprarlos libres, el usuario podrá hacerse con ellos desde 0 euros al añadirlo a los distintos packs que tiene Movistar en su haber. Por ejemplo, el Pixel 10 con el Pack Premium sale gratis cada mes.

Los Google Pixel 10 llegan a Movistar

Este despliegue incluye todos los teléfonos de la línea Google Pixel 10. Es decir, están presentes los Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Pro XL, aunque con configuraciones de memoria muy concretas.

A fecha de escrito este artículo, los Pixel 10 base incluyen una única versión de 256 GB y dos colores, el azul y el negro obsidiana. Lo mismo ocurre con el Pixel 10 Pro; 256 GB y colores gris y negro.

El Google Pixel 10 Pro XL solo se puede comprar en una única versión de 512 GB y en un único color negro. Es de esperar que se dispongan más versiones, ya que la misma Sánchez Cuenca ha confirmado la llegada de futuros dispositivos.

Y es que los Pixel no serán los únicos en llegar. Cuenca relata en un post de LinkedIn que se incorporarán dispositivos Pixel Watch y Pixel Buds, conformando el ecosistema de dispositivos de Google.

Como ya es habitual, pagaremos dependiendo del pack que escojamos. La forma más fácil de acceder al sistema es con el Pack Base y el Pixel 10, que se queda en 8,50 euros al mes. Así queda la tabla:

Google Pixel 10 (256 GB) Google Pixel 10 Pro (256 GB) Google 10 Pro XL (512 GB) Pack Base 8,50 euros al mes 23 euros al mes 28 euros al mes Pack Avanzado 7,50 euros al mes 22 euros al mes 27 euros al mes Pack Premium 0 euros al mes 21 euros al mes 26 euros al mes Libre 749 euros. 1.149 euros. 1.349 euros.

Obviamente, cuanto más paguemos, más barato nos saldrá el teléfono. También podemos hacernos con él de forma libre, con los precios habituales. Los precios se establecen en duraciones de 48 meses.

La misma Movistar explica que en este servicio de arrendamiento se contempla una duración de 24 meses prorrogada de forma automática otros 24 meses, tras lo cual el usuario podrá comprar el dispositivo por un euro.