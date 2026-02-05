Google Fotos cambia para siempre: así es su nueva interfaz con diseño renovado y más accesible para los usuarios

Fotomontaje con las capturas de la nueva interfaz de Google Fotos. Android Authority | Manuel Fernández Omicrono

El 2025 ha estado marcado por las numerosas novedades y actualizaciones que Google ha lanzado sobre Google Fotos, la galería por antonomasia de muchísimos móviles Android, incluidos los Pixel.

La gran G prepara otra actualización que si bien no incluye grandísimas novedades, hace no solo más visual a una app vital para muchos, sino más accesible gracias a sus nuevos accesos directos.

Así lo detalla Android Authority, que ha tenido acceso a la versión de Google Fotos v7.62.0.865122296 con cambios sutiles pero claramente perceptibles de cara al usuario en lo que a interfaz refiere.

La nueva Google Fotos ya está aquí

Se definen tres grandes novedades para la galería de Google: un acceso directo para acceder a las fotos en el dispositivo, nuevos botones de colores para acceder a las colecciones y un diseño más moderno y estilizado.

La primera es casi autoexplicativa. Para acceder a las fotografías que el usuario tiene en su dispositivo, debe ir primero al apartado 'Colecciones' en la barra inferior y luego ir a la colección 'En este dispositivo'.

A la izquierda, la interfaz actual. A la derecha, la nueva interfaz. Manuel Fernández | Android Authority Omicrono

Google lo soluciona de dos formas; simplificando mucho la barra inferior con un nuevo diseño y con un nuevo acceso directo en la parte superior, que permite acceder a las carpetas ubicadas en el teléfono.

A la hora de entrar en Google Fotos, el usuario verá un nuevo acceso directo de una carpeta. Al pulsar sobre él, accederá a las carpetas que Google Fotos ha reconocido. Esto ahorrará un paso completo.

Por otro lado, se dirá adiós a la barra completa inferior, y se optará por un diseño casi reminiscente de la app Fotos de iOS. Se pasa de un menú inferior que ocupa toda la parte de abajo a una barra en forma de píldora.

Se mantienen las opciones de Fotos, Colecciones y Crear, pero se aglutinan en este nuevo diseño que afianza todavía más un ya excelso Material 3 Expressive. Además, el botón de buscar queda separado y minimizado en un icono de lupa.

A la izquierda, la interfaz actual. A la derecha, la nueva interfaz. Manuel Fernández | Android Authority Omicrono

Otro cambio estético referente a las Colecciones es sutil, pero importante para personas con problemas de visibilidad. Los botones de accesos directos superiores ahora reciben un nuevo acabado en color.

Además, los álbumes que se muestran son ligeramente más grandes y las fotografías, más visibles dentro de estos iconos de álbumes. Perfecto para los que no puedan ver bien las fotos que están buscando.

Junto a todo esto se encuentran dos actualizaciones estéticas adicionales. La primera, en el apartado de Detalles de una fotografía. Se añaden toques de color en los detalles más importantes como el modelo de teléfono, los parámetros de la foto, etcétera.

La vista de la copia de seguridad también recibe su dosis de Material 3 Expressive. Su interfaz se vuelve mucho más consistente con el resto de la UI de la app gracias, de nuevo, al color añadido.

A la izquierda, la interfaz actual. A la derecha, la nueva interfaz. Manuel Fernández | Android Authority Omicrono

Desgraciadamente, habrá que esperar para ver estas novedades en la versión final de la app. No se sabe cuándo Google implementará esta actualización, que hará las delicias de muchos usuarios.