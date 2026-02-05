Google anuncia que Gemini ya supera los 750 millones de usuarios activos mensuales: se acerca velozmente a ChatGPT

En los primeros días de este año conocimos que Gemini había sido capaz de reducir la distancia con ChatGPT. Google ha anunciado que su chatbot con IA ha sobrepasado los 750 millones de usuarios activos mensuales.

Ha compartido esta cifra al dar los resultados financieros de la compañía correspondientes al cuarto trimestre de 2025.

Y Google tiene motivos para la alegría, ya que su estrategia desde el verano pasado, con la llegada de Nano Banana y el lanzamiento de Gemini 3 Pro en noviembre, empieza a dar sus frutos.

La cifra de 750 millones de usuarios activos mensuales ilustra la rápida adopción de Gemini por parte de los usuarios, por lo que se consolida como un actor destacado en el sector de la inteligencia artificial.

El anterior trimestre, el gigante online reportó 650 millones de usuarios activos mensuales para Gemini, lo que indica un crecimiento sustancial en una franja de tiempo bastante corta.

Imagen que ilustra los puntos destacados de los resultados de Google en Q4 de 2025 Google

Meta AI ha reportado que atesora 500 millones de usuarios, aunque, según TechCrunch, mientras Gemini sigue ganando mucha atención, queda lejos de las cifras de ChatGPT.

Se estima que el chatbot con IA de OpenAI alcanza los 810 millones de usuarios mensuales activos a finales del año pasado.

Y si Nano Banana, al convertirse en la IA para editar imágenes viral en los últimos cuatro meses de 2025, ha sido capaz de aumentar el número de usuarios, Gemini 3 Pro ha acelerado el ritmo de tracción.

El propio Sundar Pichai, CEO de Google, destaca que la introducción de Gemini 3 en el modo IA ha sido un "impulsor positivo" para el crecimiento de la compañía, aunque esta actualización se desplegó hace dos semanas.

Habrá que ver la influencia que tendrá el despliegue del nuevo plan Google AI Plus, que amplía los límites de uso de Gemini 3 Pro y del modo razonamiento a un precio asequible para el usuario común en España y otras regiones. Solo 7,99 euros al mes.

Philipp Schindler, director comercial de Google, durante la llamada con inversores: "Estamos enfocados en el plan gratuito y en las suscripciones, y estamos viendo un gran crecimiento".

Pichai vuelve a comentar la importancia de su IA desde el anuncio en su blog: "El lanzamiento de Gemini 3 ha sido un hito fundamental y contamos con un gran impulso".

Sigue con estas palabras: "Nuestros modelos propios, como Gemini, ya procesan más de 10.000 millones de tokens por minuto a través del uso directo de la API por parte de nuestros clientes, y la app Gemini ha crecido hasta superar los 750 millones de usuarios activos mensuales".

Hay una frase llamativa por el problema que está ocasionando a cientos de miles de webs en todo el mundo que sufren el no clic desde el buscador y que no se refleja en visitas: "Search registró más actividad que nunca, con la IA impulsando continuamente un momento de expansión".