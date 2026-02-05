La función de letras de Spotify cambia para siempre en España con estas tres novedades: por fin puedes seguirlas sin conexión

Con el anuncio de una subida de precios de Spotify en Estados Unidos, ahora la plataforma de música ha actualizado las apps en España con tres novedades para su función de letras.

La app de Spotify ha permitido seguir la letra de la canción de forma continua gracias a la tarjeta, que en negrita mostraba justamente el fragmento que cantaba nuestro cantante favorito.

Ahora llegan las letras sin conexión como una de las funciones exclusivas para los usuarios que pagan religiosamente por la suscripción Premium.

No solo se queda en que podamos seguir la letra de la canción de un artista británico cuando estemos sin internet, sino que, según TechCrunch, Spotify ha añadido otro espacio desde el que podemos seguir cantando.

Ahora, cuando reproduzcamos un tema y abramos el reproductor a pantalla completa, la letra de la canción aparecerá justo entre la carátula del álbum y el título de la canción.

Imagen con el nuevo espacio para las letras de Spotify

Solo veremos el fragmento que está entonando el artista y ni aparecerá el anterior o el que vendría a continuación, tal como sucede con la tarjeta que se sitúa en la información del tema que esté sonando si hacemos scrolling hacia abajo.

La experiencia de compartir los pequeños fragmentos de las letras en redes sociales seguirá estando disponible desde la pantalla de reproducción, tal como lo afirma Spotify desde su anuncio.

Imagen de Spotify actualizado

Seguir la letra gana bastantes enteros porque incluso estará flotando sobre el vídeo o loop que se esté reproduciendo, así que es más fácil tomar el móvil en mano con alguna amiga para cantar entre los dos fácilmente.

La función llamada como previos de letras por Spotify, se acaba de lanzar en la app para móviles de Android y de iOS desde hace unas horas en España al igual que en otras regiones del planeta. Y está disponible para todos, lo que incluye a los usuarios que no pagan.

Otra de las novedades son las traducciones de las letras, que fueron introducidas en 2022, y que ahora se despliegan globalmente.

Una expansión desde los 25 mercados que daban soporte a esta función el año pasado y que ahora, cuando se vea el icono de traducción en la tarjeta de letras, se pasará al idioma que tengamos establecido por defecto en el móvil.

Las letras traducidas de Spotify

Que Spotify haya tardado en ofrecer la función de letras en las distintas regiones donde está disponible la app, se debe a los problemas de licencia.

Ahora ya se puede decir que las letras están disponibles abiertamente para numerosos países, sin conexión para los suscriptores Premium y con la posibilidad de traducirlas, al igual que disfrutarlas desde el nuevo espacio en la pantalla de reproducción de la app.