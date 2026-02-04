El Pixel 10a se filtra en un nuevo color: confirma su diseño y da más pistas de su lanzamiento en las próximas semanas

El Pixel 10a apenas guarda secretos para los usuarios amantes de los móviles de Google. Su diseño continuista se ha filtrado hasta la saciedad, así como su precio y sus especificaciones, también continuistas.

Se acaba de filtrar un nuevo render del Pixel 10a, esta vez mostrando un nuevo e inédito color y que confirma además el diseño ya mencionado, que será prácticamente calcado al del actual Pixel 9a.

Hablamos de un tono rosa oscuro, ligeramente más profundo que el rosa de los Pixel 9a y que se compenetra con otros colores ya vistos anteriormente, como el azul oscuro casi eléctrico que está presente en los Pixel 10.

El Pixel 10a recibe un nuevo color en sus filtraciones

El render ha sido publicado por Android Headlines, portal que afirma haber recibido este diseño en su bandeja de entrada sin autoría confirmada. Esto ya nos da pistas sobre la posible autenticidad del mismo.

Ya se habló de este color con anterioridad como uno de los que estarán disponibles en el Pixel 10a, pero no se había visto hasta la fecha. El rosa oscuro se une de esta forma a los azules y negros ya conocidos.

Imagen editada con el color Berry en otro render. Manuel Fernández Omicrono

A fecha de escrito este artículo, el Google Pixel 9a integra cuatro colores: lila, rosa peonía (que viene a ser un tono ligeramente más claro que el visto por Android Headlines), porcelana y negro obsidiana.

Los diseños que sí se han visto del Pixel 10a abarcan un negro obsidiana prácticamente idéntico, este color 'Berry' más oscuro y el color azul oscuro, en el mismo tono que está en los Pixel 10 más básicos.

La lista queda así: Obsidian (un clásico tono negro profundo), el mencionado Berry, un tono púrpura parecido al lila que presenta el 9a y un color Fog, un gris blanquecino muy suave visto en accesorios de Google.

Por el resto, el Google Pixel 10a será un dispositivo casi calcado a su predecesor. Doble cámara en la parte trasera sin módulo, logo de Google centrado en la parte inferior, cantos planos y bordes de pantalla algo más gruesos.

Render del Pixel 10a de Google Android Headlines / OnLeaks

Esta iniciativa de Google por mantener casi todos los elementos estéticos de su móvil más barato en esta nueva generación traerá cola, especialmente después de haber establecido un lenguaje de marca muy diferencial.

El resto de características incluyen una pantalla de 6,3 pulgadas, dimensiones de 153,9 x 72,9 x 9 milímetros y el chip Tensor G5, el mismo que montan los Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y 10 Pro Fold.

Existe la posibilidad de que Google ofrezca una versión vitaminada del Tensor G4 en este Pixel 10a, en lugar de usar el Tensor G5, para minimizar costes ante la crisis de memoria que asola al sector.