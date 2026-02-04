El 'Google Maps' de las carreteras afectadas por inundaciones que te ayudará a decidir si coger el coche

Tras la nevada sufrida la semana pasada en Madrid, al igual que en otras regiones, la borrasca Leonardo, como una de las más intensas en décadas, ya ha logrado activar el aviso rojo en zonas del sur como en Cádiz o Málaga.

En el móvil tenemos la posibilidad de usar el 'Google Maps' de las carreteras afectadas por la borrasca para tomar la decisión final de si hemos de coger el coche para ir al trabajo o a cualquier otro destino.

Y en este día, al igual que en los siguientes, va a ser de suma importancia, ya que las precipitaciones que se esperan han logrado movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para un despliegue de 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada.

Lo mejor que tenemos en nuestra mano es el móvil y apuntar a la web de la DGT que ya muestra un panorama bastante desalentador en la zona sur de España con numerosas carreteras cortadas por inundaciones.

Se identifican rápidamente al visualizar el recorrido de la carretera en color blanco y rojo, y un signo de aviso tanto en el punto de inicio de las inundaciones como en el final.

El mapa de la DGT con las incidencias en el sur de España

Si movemos el mapa de España hacia el sur y hacemos un zoom rápido con el gesto de pellizco con los dedos, podremos ampliar el mapa hacia la provincia o zona donde nos encontremos ubicados.

Pulsamos sobre una carretera con los colores rojo y blanco o sobre cualquiera de los dos iconos de alerta.

Aparecerá la información de carretera cortada, la causa (como inundación) y otros datos como los puntos kilométricos afectados, si es en ambos sentidos, desde cuándo se ha reportado, el nivel de servicio y los municipios a los que afecta.

En el ejemplo que mostramos, aparece una carretera que sufre inundaciones en el punto kilométrico 12, pero en otras se extienden hasta los 10 kilómetros, por lo que se prohíbe la circulación de cualquier vehículo.

Imagen del panel lateral para filtrar los datos que muestra el mapa de incidencias de la DGT

De hecho, en otro tipo de incidencias de tráfico a veces se prohíbe que circulen vehículos de mayor tonelada, como tractores o camiones.

Otra de las mejores funcionalidades de este mapa es que se pueden filtrar las incidencias para centrarnos en las que nos interesen.

Nos vamos a la parte superior derecha y pulsamos sobre el icono de tres rayas horizontales. Se expande el panel lateral con tres secciones: afecciones en la vía, causas de afección y equipamiento.

De esta manera, lograremos que el mapa visualice las alertas que nos interesan, como avisos de las carreteras cortadas, la circulación restringida y causas como la meteorología u otras incidencias.