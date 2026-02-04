Las cámaras de los Galaxy S26 cambian para siempre: Samsung publica tres vídeos mostrando sus mejores avances

Tras filtrarse las imágenes oficiales de los próximos Galaxy S26, el gigante coreano ha publicado tres vídeos que adelantan algunas de las mejores funciones de los móviles que se presentarán el 25 de febrero.

El primero de los vídeos se centra en la funcionalidad del zoom al mostrar a un usuario enfocando en su mascota más allá de los 5x o 10x que estamos acostumbrados.

Lo que sugiere una mejora en el zoom de la cámara, aunque se aclara que la imagen simulada tiene un fondo generado por IA.

De hecho, tras enseñar a la mascota con las gafas puestas dentro de un coche, aparece el logo "AI Phone" para seguir acentuando las posibilidades de la IA generativa en los móviles de Samsung.

Las filtraciones que han ido surgiendo en los últimos meses han adelantado que el Galaxy S26 Ultra seguiría manteniendo la cámara periscopio de 50 Mpx con zoom 5x, aunque con una apertura más amplia.

Camera | What’s next?: Glow | Samsung

Sobre los otros dos componentes de la serie, según Android Authority, se quedarían en una cámara teleobjetivo de 10 Mpx o 12 Mpx 3x.

Según los vídeos, como sucede con el siguiente, la jugada de Samsung es mejorar las funciones desde el software y utilizar los nuevos procesadores para lograr un mejor zoom en los modelos Galaxy S26 y Galaxy S26 Plus.

El segundo de los vídeos va directo a mostrar las capacidades de los Galaxy S26 para mejorar la luz en entornos con poca luz.

Se ve a una DJ bailando en su set en un entorno de poca luz y la descripción de Samsung sugiere que los móviles pueden "iluminar la noche".

Lo que nos lleva a una captura de vídeo que mejorará en condiciones de poca luz y posiblemente bajo la función Nightography disponible en los flagship de la marca coreana.

El tercer vídeo deja claro que iluminar las escenas oscuras es uno de los objetivos primordiales de cada uno de los nuevos móviles de Samsung.

Imagen del tercer vídeo promocional de Samsung

Se pasa de una escena casi oscura, en la que se ve a una mujer bailando con fuegos artificiales, con el efecto de transición que redibuja un vídeo perfectamente iluminado.

El texto que se puede leer es "Se ve oscuro. Graba brillante", para hacer hincapié en las nuevas facultades de la serie Galaxy S26.

Otro de los detalles de los tres vídeos es que Samsung utiliza el nuevo diseño del módulo de cámaras para hacer la transición del efecto de las nuevas capacidades de la cámara.

Una serie de novedades que se centran en los dos aspectos primordiales que diferenciarán a los nuevos S26 de los anteriores Galaxy S25.