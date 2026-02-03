De VPN a mentir: ¿Podrán los menores saltarse el bloqueo técnico de la nueva prohibición del gobierno para redes?

El ejecutivo español se prepara para limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, según ha anunciado Pedro Sánchez hace unas horas.

Esta propuesta se enmarca dentro de lo que ya busca el Parlamento Europeo, aunque el líder socialista se ha desmarcado con un anuncio para el territorio español.

Aunque se espera que la nueva normativa se apruebe la semana que viene, aún quedan muchas dudas sobre la misma, desde las plataformas afectadas a la implementación de límites.

¿Cómo detectará tu móvil si eres menor?

Actualmente existen limitaciones de edad a la hora de crear nuevos perfiles en redes sociales. Sin embargo, la realidad es que es muy fácil mentir en el proceso y saltarse esa norma.

Con la nueva propuesta podríamos estar ante un caso similar, en el que las redes sociales pidan confirmar que el usuario es mayor de 16 años y que, una vez hecho, permita el acceso a la plataforma.

Un grupo de niños con móviles iStock

Es similar a lo que sucede con las páginas de contenido pornográfico, que en teoría son sólo para mayores de 18 años pero que en la práctica pueden usar menores de todas las edades.

Una opción para fortalecer el acceso es que la administración obligue a las plataformas a establecer sistemas de registro mucho más duros, como los que tienen los bancos online.

Actualmente es posible hacerse una cuenta sin tener que acudir a una entidad física, simplemente usando la cámara del móvil y el DNI.

Esto haría que fuese mucho más difícil el registro y uso de estos perfiles y es viable dado que en España los mayores de 14 años están obligados a tener un DNI propio.

App MiDNI

Hay servicios, como Mobbscan, que ponen a disposición de las empresas las tecnologías necesarias para permitir que los usuarios sólo se registren cuando cuentan con los criterios que las compañías establecen.

En este caso sería la edad mínima en el DNI, que habría que tener físicamente y que es complicado de falsificar. Incluso es posible establecer sistemas de escaneo mediante NFC, obligando al usuario a tener el DNI real.

Escaneo facial El Androide Libre

Otra opción es usar la cámara del móvil para, en base a ciertos parámetros, estimar la edad del usuario, aunque aquí podríamos tener muchos falsos positivos o falsos negativos.

VPN y trucos de acceso

Hay que ser consciente que la restricción de acceso a un tipo de contenido rara vez ha tenido un éxito total. Incluso en regímenes autoritarios como el chino sus usuarios pueden burlar los cortafuegos en su Internet.

En este caso sería posible usar un VPN para simular la presencia del usuario en otro país donde no exista esta limitación, permitiendo el registro.

No obstante, no valdría con un registro con los datos reales, puesto que al intentar entrar sin ese VPN el sistema podría identificar al menor de 16 años como tal.

Pero sí sería posible, en teoría, crear un registro en un país extranjero, con una edad falsa y sin necesidad de confirmarla de ninguna manera. Y una vez hecho eso usar el perfil en España.

Esto, como poco, sería una complicación extra que quizás hiciera que muchos usuarios no se registraran, pero la realidad es que quien quisiera podría seguir haciéndolo.

VPN gratuito

No sabemos si el gobierno es consciente de ello y se conformará con dificultar el acceso de la mayoría de usuarios aunque unos pocos puedan saltarse los controles o si tienen pensado limitar estas posibles trampas de alguna manera.

También habría una forma más sencilla de saltárselo, y es usando el DNI de un adulto. Esto, en teoría, obligaría a la colaboración de dicho adulto, pero no es algo descabellado.

En España cada vez son más los padres que dan sus móviles a los menores, incluso de 10 años, aunque saben que no es algo que les beneficie. En este caso, podríamos estar en una situación similar.

Edad mínima global

Una forma de poder establecer estas limitaciones de forma segura sería que las empresas se vieran obligadas a establecer la edad mínima de 16 años para el registro en todo el mundo.

Esto, junto con los sistemas de registro que eviten el fraude, sí que podría evitar el uso de VPNs y sistemas similares.

Con todo, parece algo irreal, por mucho que países como Australia, Francia o Dinamarca están en la misma línea que España. Otros estados no van a ir tan lejos y, con que unos pocos no se sumaran a esto, el fraude podría seguir siendo viable.