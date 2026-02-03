De TikTok a Instagram, así tendrán que cambiar las redes sociales su actual límite de edad tras la prohibición de Sánchez

El anuncio de Pedro Sánchez de querer prohibir las redes sociales a menores de 16 años en España ha cogido por sorpresa a muchos.

Esta medida, sin embargo, no resulta extraña dado que no sería el nuestro el primer país en tomarla. Francia es uno de los países europeos más beligerantes en este aspecto, y Dinamarca avanza en la misma dirección.

Australia ya anunció una medida similar hace unas semanas, limitando el acceso de los menores de 16 años a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick.

Eso sí, otras como WhatsApp o YouTube Kids quedaban fuera de la prohibición ya que, según el gobierno australiano, no eran exactamente redes sociales.

De hecho, el Parlamento Europeo exige elevar a 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales, lo que encaja con el movimiento anunciado por Pedro Sánchez.

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EP Estrasburgo

En España aún no sabemos qué servicios serán los afectados, pero es posible que sean más o menos los mismos ya que el presidente se ha centrado en querer frenar los servicios que usan algoritmos que "distorsionan el debate público y donde se distorsionan nuestros datos y nuestras imágenes".

Límites de edad en España

En teoría, esta nueva norma se aplicará la semana que viene, pero, a nivel práctico, solo supondría un aumento de la edad mínima para poder usar las diferentes plataformas, porque actualmente ya hay limitaciones.

13 años. Esta es la edad más común para limitar el acceso en plataformas como X (Twitter), Twitch, Snapchat o TikTok.

14 años. Algunas de las plataformas más importantes ponen la limitación en 14 años. Es el caso de Facebook, Instagram, YouTube o Discord.

Instagram en un móvil Álvarez del Vayo El Androide Libre

16 años. LinkedIn es la única de las redes sociales de gran alcance que tiene como límite de edad el que ahora propone el gobierno para el resto.

18 años. OnlyFans es la única plataforma con un límite de edad mayor, de 18 años, sobre todo por el contenido sexual explícito que hay. Aunque no es una red social como tal, su funcionamiento es parecido.

El caso de WhatsApp

Aunque WhatsApp no se ha establecido como una red social, es posible que se vea afectada en parte por la nueva medida.

Hasta hace unos años la edad mínima para usarla era de 16 años, pero eso cambió en 2024, bajando la edad legal a 13 años.

Un niño usando Twitter Iván Linares El Androide Libre

De hecho, en 2018 la aplicación obligaba a confirmar que teníamos la edad mínima, 16 años por aquel entonces, pero no había ningún tipo de supervisión ni confirmación de que era así.

Actualmente parece que la compañía trabaja en la inclusión de un sistema de control parental con el cual los perfiles de los padres podrían controlar los perfiles de los menores.

No obstante, se trata de una función en fase de pruebas y, por ahora, no está desplegada siquiera en las versiones beta de la aplicación.