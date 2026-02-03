Los Samsung Galaxy Buds 4 y 4 Pro cambian para siempre su diseño por uno más industrial y futurista: se filtran 6 imágenes

Tras filtrarse el teaser del Galaxy Unpacked que se celebraría el próximo 25 de febrero, ahora se han filtrado las imágenes render de los próximos auriculares de Samsung.

Los Galaxy Buds 4 y 4 Pro son los nuevos auriculares que tiene preparado Samsung para ser desvelados en tres semanas.

Android Headlines ha compartido una serie de imágenes que vuelven a mostrar el diseño de ambos auriculares para no dejar espacio para la duda.

No es la primera filtración sobre los auriculares, pero sí la que aporta la mayor información visual gracias a seis imágenes.

Tres de los Galaxy Buds 4 en color negro y otras tres para el blanco del modelo superior Galaxy Buds 4 Pro.

La funda de los Galaxy Buds 4 Android Headlines

El aspecto visual que más destaca de los nuevos auriculares se encuentra en el bastón de cada earbud con líneas rectas y afiladas y esa forma angulada que tan bien le queda.

El acabado plateado se puede apreciar mejor en la imagen renderizada en la que aparecen guardados en su caja para dar un aspecto más aerodinámico.

Los Galaxy Buds 4 Android Headlines

La forma del cabezal en el modelo base sorprende por la carencia de almohadillas de silicona que sellen la entrada al canal auditivo de la oreja.

El modelo Pro sí que destaca por esas almohadillas que siguen a los anteriores Galaxy Buds 3 Pro, aunque con el gran cambio que significa el diseño metálico de los bastones.

Volvemos a recoger esa sensación más aerodinámica y más compleja que identifican rápidamente a los nuevos Galaxy Buds 4 y 4 Pro.

Y sucede lo mismo que el modelo Buds 4 Pro cuando están guardados en su caja para dejar unas sensaciones muy agradables visualmente.

La funda de los Galaxy Buds 4 Pro Android Headlines

Esta vez Samsung apuesta en el diseño de la caja por uno rectangular y los auriculares ubicados de forma horizontal en la funda.

El logo de Samsung es prominente en el borde frontal de la caja con su tapa transparente y que deja ver el interior con los earbuds bien resguardados.

Los Galaxy Buds 4 Pro Android Headlines

Uno de los acentos en el lenguaje visual de los dos auriculares es que la parte interna de la funda es del mismo color que los auriculares.

Un diseño que llama poderosamente la atención por acercarse más a un estilo más industrial y futurista para darle un gran cambio a los auriculares que veremos acompañar a la nueva serie Galaxy S26 en poco menos de tres semanas.

El precio ya se filtró, y quedaría en los 179 euros para el modelo base, mientras que los Galaxy Buds 4 Pro alcanzaría los 249 euros.