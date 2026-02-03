Logitech lanza sus nuevos auriculares gaming en España: cómodos, excepcional sonido y diseño moderno

Logitech ya nos tiene acostumbrados a sus auriculares, como los G522 del año pasado, y ahora lanza los nuevos G325 dedicados al gaming con la tecnología inalámbrica Lightspeed que garantiza conexión fiable y sin retrasos.

Los Logitech G325 llegan a España a un precio de 77,99 euros a partir del 16 de febrero y con el objetivo de conquistar a nuevos jugadores que se están introduciendo en el mundo del gaming.

Ofrecen una experiencia similar a la que se puede encontrar en productos a un precio más alto y con una calidad de sonido envolvente de 24-bit audio.

Unos auriculares que también llaman la atención por su diseño y por lo cómodos que son para largas sesiones de juego a las que están acostumbradas las nuevas generaciones y las que no lo son.

Almohadillas suaves y un ajuste moderno que permite extender las horas en las sesiones largas de juego y en tres colores: lila (el que nos parece más bonito), negro y blanco.

Auriculares Logitech. Logitech Omicrono

Su construcción se basa en tejido de punto transpirable (suave al contacto), acolchado de espuma gruesa en la diadema con doble capa para ajuste preciso, y brazos extensibles y earcups flexibles para adaptarse a una amplia variedad de formas de cabeza.

De hecho, son unos auriculares ligeros con 212 g para que simplemente nos olvidemos de llevarlos puestos y estemos centrados en las partidas de juegos shooter multijugador online.

Auriculares de Logi. Logitech Omicrono

La batería es otro de sus puntos clave con más de 24 horas al estar conectados a Lightspeed y con otro detalle bien interesante en el rango de uso que se puede usar: hasta 30 metros.

Lo que significa que nos podemos mover por la habitación o sala sin problemas de que se pierda la conectividad mientras hacemos una pausa y se va cargando el nuevo mapa.

Otro de sus detalles es la inclusión de la conexión Bluetooth 5.2 para conectarnos a otros dispositivos como el móvil, la tablet o una consola portátil, al igual que si tenemos una PlayStation o Xbox.

Se hace a través del botón lateral de los auriculares G325 que permite alternar entre el Bluetooth y Lightspeed para facilitar la tarea de conectarse a múltiples dispositivos.

Auriculares de Logitech. Logitech Omicrono

El cambio de uno a otro dispositivo se hace sin interrupciones para que la conexión sea continua.

Y cómo no, micrófono integrado con tecnología beamforming que proporciona una calidad de voz clara y natural en cualquier dispositivo, ya sea en los momentos álgidos en las partidas que echemos como si estamos en una llamada de voz.

Logitech permite a través de su G HUB en Windows y la app para móviles personalizar el ecualizador, ajustar la configuración del micrófono y actualizar la reducción de ruido con IA.

Lo único que el ANC no se puede activar desde la app para móviles, así que hay que olvidarse de usarlos para viajar, como sería para el avión, y son unos auriculares centrados en el hogar y en nuestro habitáculo dedicado al gaming en todas sus vertientes.

Los auriculares G325 cuentan con todos los controles esenciales integrados directamente en el dispositivo para un uso intuitivo como el encendido, Bluetooth, volumen y silencio.

De hecho, aquí entra una nueva filosofía de diseño de Logitech para llevar todos esos controles en el lado derecho de los auriculares.

En definitiva, unos auriculares que lo tienen todo a un precio irresistible y con un diseño, sobre todo en color lila, que salta a la vista.