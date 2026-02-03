Firefox escucha a sus usuarios y añade un botón que todos pedían: un interruptor para apagar sus funciones de IA

La guerra de los navegadores de IA y los intentos de otras firmas para derrocar a un impasible Google Chrome ha forzado a que estos sistemas implementen sistemas de inteligencia artificial no siempre bienvenidos.

Pese a los intentos de Mozilla por convertir Firefox en el mayor "navegador de IA de la historia", la firma es consciente de cómo son sus usuarios y por ello, ha implementado un sistema de controles para desactivar estas funciones.

Los "AI Controls" son pequeños botones para bloquear parcial o enteramente las novedades de IA que Mozilla implementa de cuando en cuando en su navegador, y que el usuario podrá personalizar a placer.

Mozilla escucha a sus usuarios

En una entrada de blog, Mozilla insiste en la importancia de la inteligencia artificial y la forma en la que esta cambia la web de una forma u otra. En este sentido, también admite en la diversidad de opiniones sobre ella.

Hay usuarios que no quieren saber nada de la IA y quieren un navegador típico, convencional. Por ello, han lanzado estos controles de IA para "bloquear las funciones de IA generativa actuales y futuras en Firefox".

Básicamente, la novedad que se implementará a partir del 24 de febrero en Firefox 148 consistirá en un panel de botones para gestionar qué funciones de inteligencia artificial queremos en nuestro navegador.

Podremos revisar y administrar funciones de forma individual en caso de que queramos algunas específicas o directamente bloquearlas todas, para evitar que estas estén presentes en nuestra navegación habitual.

Funciones para bloquear novedades de IA. Mozilla Omicrono

Se podrán gestionar los sistemas de traducción, las opciones de agrupación de pestañas mejoradas con IA, las vistas previas de enlaces y el panel lateral de chatbot para usar los sistemas de IA de OpenAI, Gemini o Claude.

Este panel de control, como decimos, incluirá un botón en la parte superior para bloquear todas estas 'mejoras' de IA. Una vez activada, el usuario no verá ni recordatorios ni ventanas emergentes que nos pidan usar estas funciones.

Mozilla también promete que estas preferencias se mantendrán en cada una de las actualizaciones que reciba Firefox, por lo que los usuarios no tendrán que estar cambiando las opciones cada poco tiempo.

La desarrolladora justifica esta decisión asegurando que la capacidad de elección "es más importante que nunca a medida que la IA se integra en la experiencia de navegación de las personas".