Adiós a una de las novedades más esperadas de los Galaxy S26: los móviles de Samsung se quedarían sin imanes Qi2

Imagen de la funda de silicona de la serie Galaxy S26 Nieuwemobiel

Tras conocer ayer mismo las imágenes oficiales de la serie Galaxy S26 en una nueva filtración, ahora llega otra que no pinta un panorama muy alentador para la integración de los imanes en los móviles de Samsung.

Los imanes Qi2, que ofrecerían una experiencia similar a la que ha otorgado Google por primera vez con los Pixel 10 en Android, se quedarían fuera de los Galaxy S26.

Los móviles de Google igualaron finalmente una experiencia que ha sido parte fundamental del iPhone durante media década, y un estándar abierto de la industria desde hace un par de años.

La alternativa de Samsung, según 9to5Google, ha sido introducir los imanes Qi2 en las fundas en vez de llevarlos dentro del propio móvil, aunque la experiencia se aleja de la propia de los iPhone.

Y hasta hoy mismo, las filtraciones dejaban caer que finalmente la serie Galaxy S26 abrazaría la integración de los imanes Qi2 en los móviles de Samsung.

Imagen de las fundas oficiales filtradas de la serie Galaxy S26 Nieuwemobiel

No han sido pocas las que mantenían que los Galaxy S26 tendrían a los accesorios Qi2 como uno de los reclamos más atractivos para atraer a los usuarios a su compra.

Cabe recordar que incluso una filtración indicaba que la compañía coreana estaría fabricando accesorios Qi2 como una batería externa magnética o un disco de carga inalámbrica al más puro estilo MagSafe.

La nueva filtración de Nieuwemobiel es un jarro de agua fría al señalar que la serie Galaxy S26 no tendrá este tipo de imanes Qi2 en sus entrañas.

Muestra las primeras fundas oficiales para el Galaxy S26 en sus variantes magnéticas y no magnéticas.

Los S Pen de la serie Galaxy S26

Y la mera aparición de una funda no magnética de Samsung echa por tierra la posibilidad de que los nuevos móviles cuenten con soporte nativo para Qi2.

Se basa en una lógica aplastante: los móviles con soporte Qi2 real tienen imanes en prácticamente todas sus fundas, ya que los imanes de la funda mantienen la potencia necesaria para los accesorios adicionales.

Una funda sin imán debilita la fuerza magnética de una con un grosor considerable hasta el punto en que accesorios como soportes, carteras y más, no tienen la fuerza suficiente para mantenerse adheridos.

Existe todavía la posibilidad de que Samsung ofrezca los imanes dentro de la nueva serie, pero hay más señales que apuntan a que la compañía prescindiría de ellos.

Y se podría pensar que el modelo Ultra sí podría integrarlos, pero la filtración ha mostrado fundas no magnéticas tanto para los Galaxy S26 y S26+ como para el Ultra.

Parece mentira que Samsung esté desaprovechando otro año más sin los imanes Qi2 en sus móviles para dejar que los iPhone sigan siendo la experiencia perfecta seguida de los Pixel 10 de Google.

La aparición de los nuevos accesorios con imanes parece surgir de los planes originales del fabricante coreano de introducirlos, pero tras el lanzamiento del iPhone 17, Samsung tuvo que redibujar la serie llevándose por delante el soporte a MagSafe.