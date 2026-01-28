Adiós a las pantallas de los coches: una de sus mayores defensoras, Audi, ahora dice que "no son la mejor experiencia"

El Audi Concept C, el prototipo presentado por el fabricante alemán el año pasado, finalmente será una buena guía de lo que está por llegar en el mercado automovilístico, según ha confirmado su jefe de diseño.

Todos los modelos nuevos de coche que se venden en España vienen con una gigantesca pantalla integrada en el salpicadero; eso puede estar cerca de cambiar, aunque suponga el fin de Android Auto y otros sistemas.

Y es que los fabricantes se están dando cuenta, poco a poco, de que una pantalla no es la mejor interfaz para los controles de un vehículo en movimiento, por mucho que abra la ventana a un mundo de posibilidades.

Ahora, una de las marcas que más ha apostado por las pantallas táctiles en sus coches, Audi, ha reconocido abiertamente que no son una buena idea, dando un duro golpe a esta tecnología.

En declaraciones a Top Gear, el jefe de diseño de Audi, Massimo Frascella, ha cuestionado abiertamente el uso de pantallas en los coches porque, en sus palabras, "no son la mejor experiencia".

Frascella ha ido más allá, llegando incluso a admitir que incluir una pantalla táctil es "meter tecnología sólo por meterla", y que cree que la experiencia táctil es más importante, de ahí la progresiva vuelta de los botones al interior de los coches.

No es que en Audi hayan dado un giro de 180 grados y ahora estén en contra de la tecnología; Frascella afirma que hay que encontrar una mezcla adecuada "entre analógico y digital" para obtener la mejor experiencia.

Son palabras sorprendentes viniendo del jefe de diseño de Audi, una de las marcas que más ha apostado por las pantallas táctiles en sus diseños de interior, con muchos modelos incluso ofreciendo un panel dedicado para el pasajero.

Es algo obvio con un simple vistazo al catálogo de Audi en España; el nuevo Audi Q3 Sportback, por ejemplo, tiene una pantalla táctil orientada directamente al conductor además de un panel que sirve como cuadro de instrumentos.

Sin embargo, es evidente que los clientes habituales de Audi no han recibido este componente con tanto entusiasmo como la compañía, y se lo han hecho saber.

Plataformas como YouTube, TikTok y X están llenas de críticas contra Audi, con muchos clientes quejándose de una sensación barata en los últimos modelos de la marca de los cuatro aros por el uso excesivo de pantallas y de negro piano en el interior.

En ese contexto hay que comprender las declaraciones de Frascella, que parecen más un intento de calmar a los aficionados de la marca que otra cosa, con el directivo asegurando que "la percepción de la calidad es muy importante para Audi" y prometiendo la vuelta de "la precisión, las partes metálicas" además del "clic de Audi" que hacía especial a la marca.

Audi no es la única preparándose para una revolución en sus coches, con nuevos diseños que eliminan o reducen la importancia de las pantallas, o en el caso del Audi Concept C, las cierran o abren según sean necesarias.

Eso nos hace de nuevo preguntarnos si el futuro de Android Auto está en entredicho, y si la plataforma de Google podrá reinventarse para esta nueva tendencia en el mercado.