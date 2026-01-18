Samsung te da acceso gratis 6 meses de la IA más avanzada de Google en varios de sus móviles

España es uno de los mercados donde los usuarios pueden beneficiarse de la potente integración entre el ecosistema de Samsung y la inteligencia artificial más avanzada de Google.

La colaboración tecnológica entre el gigante surcoreano y Google no es nueva, pero hay muchos usuarios de móviles de gama alta de Samsung que no han aprovechado aún esta promoción.

Gracias a la misma, los usuarios de uno de los modelos de gama alta de 2025, como los Galaxy S25 Series o los plegables, tendrán nada menos que 6 meses de Gemini AI Pro gratis, lo que supone un regalo valorado en más de 100 euros, ya que el coste habitual de este servicio ronda los 21,99 euros al mes.

Dispositivos compatibles con la promoción

Para acceder a este beneficio, es necesario haber adquirido uno de los terminales de la última familia de alta gama de Samsung.

Los modelos incluidos en la promoción son el Samsung Galaxy S25 Ultra, el Samsung Galaxy S25+, el Samsung Galaxy S25 y los dos plegables de gama alta, el Samsung Galaxy Z Flip 7 y el Samsung Galaxy Z Fold 7.

6 meses gratis de Gemini AI Pro El Androide Libre

Eso sí, en el caso de que se haya activado con uno de esos modelos, no es posible activarla de nuevo en la misma cuenta. Sí que podríamos hacerlo en otra cuenta de Gmail.

Cómo activar los 6 meses gratis de Gemini Pro

El proceso de activación es sencillo, pero requiere seguir unos pasos específicos directamente desde el nuevo dispositivo móvil. Es importante destacar que la oferta suele aparecer automáticamente al configurar el terminal por primera vez.

Iniciamos sesión con tu cuenta de Google en tu nuevo Samsung Galaxy.

Abrimos la aplicación de Gemini instalada de fábrica o descárgala desde la Play Store.

Busca un banner promocional o una ventana emergente que mencione la prueba gratuita de 6 meses de Google One AI Premium.

Si no aparece el mensaje, abre la aplicación Google One y dirígete a la sección de beneficios.

Sigue las instrucciones en pantalla para confirmar la suscripción. Ten en cuenta que es necesario registrar un método de pago válido, aunque no se te cobrará nada hasta que finalice el periodo de prueba.

En el caso de que no aparezca, podemos seleccionar la opción de mejorar el plan en los Ajustes de Gemini, y ahí aparecerá la promoción.

¿Qué incluye el plan Google One AI Pro?

Al activar esta promoción, no solo obtienes acceso al modelo Gemini Pro para tareas complejas, sino que el paquete incluye una serie de ventajas adicionales que mejoran la experiencia global con Android:

Acceso a Gemini Advanced : El modelo de IA más capaz de Google, ideal para razonamiento lógico, programación y redacción creativa.

: El modelo de IA más capaz de Google, ideal para razonamiento lógico, programación y redacción creativa. Integración en Google Workspace : Podrás usar Gemini directamente en Gmail y Google Docs para redactar correos o resumir documentos.

: Podrás usar Gemini directamente en Gmail y Google Docs para redactar correos o resumir documentos. 2 TB de almacenamiento: Espacio de sobra en la nube para tus fotos en alta resolución, vídeos y copias de seguridad.

Espacio de sobra en la nube para tus fotos en alta resolución, vídeos y copias de seguridad. Funciones de edición en Google Fotos: Herramientas avanzadas como el Editor Mágico para retocar tus imágenes de forma profesional.

Y, si queremos, podemos cancelar la promoción justo después, para que no nos cobren nada al pasar los 6 meses de la oferta.