El Google Pixel 9 va a cambiar para siempre al poder compartir archivos con el iPhone al estilo AirDrop

Los Pixel 10 han disfrutado de forma exclusiva de esta funcionalidad que permite pasar archivos entre Android e iPhone desde el año pasado, pero ahora parece que los Pixel 9 podrían sumarse.

Android Authority ha encontrado algunas pistas sobre la funcionalidad tipo AirDrop entre Android e iPhone que estaría diseñada para los Pixel antiguos.

Los primeros que la recibirían serían los Pixel 9, aunque les seguirían el resto para compartir rápidamente con los dispositivos móviles de Apple.

En la última compilación de Android Canary (ZP11.251212.007) se ha descubierto que Google ha añadido un nuevo sistema de archivos requeridos para Quick Share para el envío de archivos desde Android a iPhone para la serie Pixel 9.

Se quedaría fuera de juego, de momento, el Pixel 9a, y otro dato importante es que estos archivos no han aparecido en los firmware anteriores para los Pixel antiguos.

Quick Share entre un iPhone 16 Pro y el Pixel 10 Pro XL Android Authority

Los anteriores Pixel tendrán que esperar, ya que según recoge Android Authority, al comprobar la misma compilación en el Pixel 8 y Pixel 8 Pro no aparecen dichos archivos por ningún lado.

Los que podrían quedarse sin esta funcionalidad serían las series Pixel 6 y Pixel 7, sobre todo porque ambas carecen de la base necesaria para compartir archivos tipo AirDrop.

En su momento, Google ya señaló que daría soporte a otros dispositivos Pixel en el tiempo, aunque no concretó ninguna fecha específica sobre el despliegue de esta nueva experiencia.

Eso sí, de momento no se ha podido probar si realmente funciona el intercambio de archivos entre un Pixel 9 y un iPhone.

De todas formas, la misma inclusión de esos componentes de sistema en la última build de Canary ya es la prueba fehaciente de que Google está trabajando activamente en expandir la función de compartir archivos tipo AirDrop al resto de Pixel.

Lo que se desconoce es cómo Google pretende desplegar esta nueva funcionalidad, si se hace disponible a todos los usuarios a través de una actualización de la versión estable.

Podría llegar también como parte de Android 16 QPR3, o ya pasarse a Android 17 como una de las novedades más importantes que se introducirán con la versión mayor de Android.

Sea como fuere, es una novedad que rompe las cadenas que siempre han existido entre Android y los iPhone y que, en parte, ha tenido que ver la Unión Europea, tal como ha sucedido con el sistema que se encarga del pase de un iPhone a Android y viceversa.