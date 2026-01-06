El invento perfecto para aprender programación y electrónica con tu móvil: una placa modular acoplable

Ya no es tan raro ver avances e inventos surgir de la nada en el mundillo de la telefonía en España. En nuestro país tenemos ejemplos como el MouthX, una idea para controlar móviles usando la cabeza o la lengua.

El diseñador Kevin Yang se ha alzado con uno de los premios del A'Design Award Competition con su Commi Board, una placa modular con imanes que se acopla en la parte trasera de nuestro teléfono.

La Commi Board es un sistema de prototipado electrónico, que permite realizar un aprendizaje teórico basado en la programación visual para poner en práctica ideas y proyectos de electrónica básica.

La placa para aprender electrónica

La idea detrás de Commi Board es sencilla en teoría pero complicada en la práctica. Es una placa acoplable, con un espacio amplio para crear prototipos electrónicos directamente detrás de nuestro teléfono.

En esta placa el usuario puede codificar y prototipar ideas relacionadas con la electrónica fácilmente, en un único sistema que además se complementa con una app que llevará al usuario por una serie de ejercicios básicos.

Commi Board. Kevin Yang Omicrono

A la hora de realizar estos experimentos, lo habitual es pedir a los usuarios la compra de material adicional; placas, pantallas, pequeñas plataformas como Arduino o Raspberry Pi... Commi Board aglutina todo este concepto.

¿Cómo? Usando el teléfono como interfaz y unidad de procesamiento, ya que se puede conectar vía USB-C o Bluetooth al teléfono. La clave, eso sí, está en el acabado modular de la placa.

Commi Board se complementa con una aplicación que guía al usuario para realizar un ejercicio que implica una aplicación. Muestra la disposición física del prototipo a realizar y nos pide plasmarla en la placa.

Debido a la integración de la placa, el usuario no ve los errores al acabar las pruebas, sino en el mismo proceso. Esto quita de la ecuación el típico proceso de 'ensayo y error', habitual en estos campos.

Commi Board. Kevin Yang Omicrono

Al prescindir de un microcontrolador para cada prueba, la placa simula el comportamiento de uno aprovechando la ingente potencia de procesamiento del teléfono, ahorrándonos el tener que adquirir equipo externo.

Se establecen hasta cuatro métodos de prueba en la placa. Por ejemplo, se puede programar con un sistema de lenguaje basado en IA, en entornos de desarrollo integrados o lógica visual.

El usuario no está obligado a seguir una ruta predefinida. Todo lo contrario; puede elegir el método de aprendizaje que quiera, y comenzar en los niveles que él crea conveniente, incluyendo los más básicos.

La placa devuelve resultados en tiempo real, directamente en el mismo momento en el que se hacen las pruebas, lo que ayuda a reducir la frustración y a ahorrar tiempo. Y es que no nos obliga a tener que borrarlo todo tras cada ejercicio.

Commi Board. Kevin Yang Omicrono

Según su diseñador, Commi Board consigue que el prototipado sea más accesible al simular estas funciones de microcontroladores en el smartphone, aumentando por el camino el aspecto interactivo de los ejercicios.

Se pueden ejecutar desde pruebas de circuitos en tiempo real hasta la ya mencionada programación impulsada por IA. Yang relata que el aspecto crítico está en las pruebas y en la ejecución de los proyectos.

Solo hay que colocar los componentes en la placa, conectarla vía USB-C o Bluetooth al teléfono y usar la app móvil, para diseñar, probar y ejecutar circuitos sin apenas esfuerzo, recibiendo feedback en todo momento.

La tecnología que da vida a esta placa incluye un diseño de PCB, frameworks de IoT (Internet of Things) y protocolos USB-C, BLE y Bluetooth, para lograr una comunicación GPIO garantizada.

Commi Board. Kevin Yang Omicrono

Los cuatro modos que menciona Yang incluyen programación visual tipo rompecabezas, programación visual tipo Scratch, IDE completo y NLP impulsado por IA.

Un detalle importante es que la app soporta una comunidad completa de proyectos al ofrecer bibliotecas para componentes, así como la capacidad de cargar proyectos en la nube.

Yang reconoce que el mayor reto de este proyecto ha sido sin duda que la Commi Board pudiera poseer un diseño de PCB tan simple, garantizando por el camino la comunicación GPIO fiable y los estándares de comunicación ya establecidos.

Todo esto le ha valido al diseñador y a la Commi Board un premio en la categoría de educación, en una idea que comenzó en 2024 y que ha conseguido por fin el reconocimiento merecido.