El coche de Xiaomi cambia para siempre: se filtran los planes de la marca para renovar uno de los eléctricos más exitosos

Xiaomi Auto, la nueva división de coches de la compañía, ha tenido motivos para celebrar el fin de año, después de un 2025 en el que ha superado sus propias expectativas gracias a lanzamientos como el Xiaomi YU7.

El éxito del YU7 y el SU7 es patente, pero también lo es la manera en la que Xiaomi ha respondido a esta elevada demanda, implementando cambios en su cadena de producción y abriendo nuevas fábricas.

Como resultado, la compañía ha confirmado oficialmente que el pasado mes de diciembre fue capaz de entregar más de 50.000 unidades de sus SU7, SU7 Ultra y YU7, la mayor cifra mensual hasta la fecha.

Hasta ahora, Xiaomi había conseguido superar la cifra de las 40.000 unidades entregadas durante los tres meses anteriores, indicando una clara tendencia al alza que se ha confirmado entregando 50.000 unidades por primera vez.

Esto supone que, a lo largo del 2025, Xiaomi superó las 410.000 unidades entregadas, superando con creces el objetivo inicial de 350.000 unidades que se puso a principios de año.

Apoyándose en este éxito, Xiaomi va a renovar por primera vez su gama de coches eléctricos, además de dar el salto a un nuevo subsector que parecía que estaba fuera de su alcance: el de los coches híbridos.

La última filtración procedente de China revela que Xiaomi lanzará una versión renovada del Xiaomi SU7 a lo largo de la primera mitad del 2026; esta será la primera vez que la compañía hace lo que se conoce como un "restyling" en la industria.

Foto espía del prototipo del Xiaomi SU7 L Weibo El Androide Libre

Un "restyling" consiste en un rediseño del coche usando la misma base, y suele afectar a algunas piezas de la carrocería, del interior, y en ocasiones, la inclusión de nuevas opciones de mecánica como nuevos motores.

Esta es una buena opción para refrescar la imagen del coche y hacerla más atractiva para nuevos compradores, sin tener que desarrollar un nuevo vehículo desde cero, ya que la mayor parte de los componentes básicos, como el chasis, se reutiliza.

Aunque el Xiaomi SU7 lleva algo menos de dos años en el mercado, una renovación como esta lo puede hacer más atractivo en comparación con el YU7, que se ha convertido en la estrella de la gama de Xiaomi.

Esta renovación también es importante porque será la versión del SU7 que llegaría a España, cuando Xiaomi Auto se expanda al mercado global a lo largo del año que viene como ya han adelantado sus ejecutivos.

La filtración también confirma que Xiaomi está desarrollando una versión "larga" del Xiaomi SU7, con más espacio para las plazas traseras. Estos diseños son muy populares en China, y muchos fabricantes occidentales ofrecen versiones "L" de sus sedanes exclusivas para el país.

Por último, la filtración también habla de los planes de Xiaomi para la segunda mitad del 2026, y pueden ser incluso más importantes que la renovación del SU7.

Prototipo del Xiaomi YU9 Weibo El Androide Libre

Y es que Xiaomi se está preparando para lanzar su primer modelo híbrido, con motor de combustión unido a unas baterías y motor eléctricos; de esta manera, la marca se expande más allá de los coches 100% eléctricos.

El primer vehículo híbrido de Xiaomi sería un SUV grande de siete plazas, con nombre clave "Kunlun" y que ya ha sido probado por Lei Jun, CEO de Xiaomi.

Este modelo se podría llamar YU9 y está pensado para grandes familias o aventureros que necesiten capacidades "off-road" sin pensar en la autonomía de las baterías eléctricas.

El segundo modelo sería un SUV mediano de cinco plazas del que se sabe muy poco, pero que ocuparía un lugar en el mercado diferente al YU7, que se mantendría como un SUV deportivo con una nueva versión que ya se está probando en el Nürburgring.