Amazon Fire TV cambia para siempre su interfaz: ahora se parece a la de Google TV e integra Alexa Plus al completo

Tras el lanzamiento de su nuevo Stick 4K en España, ahora Amazon acaba de anunciar una gran actualización a Fire TV para darle un gran cambio a la interfaz y la integración de Alexa Plus.

El rediseño del sistema operativo de Fire TV se caracteriza por estar mejor organizado y recuerda a Google TV en muchos matices.

Es visualmente más atractivo gracias a las tarjetas de bordes redondeados en vez de los rectángulos en las esquinas de la versión actual que tenemos en España.

También facilita la experiencia de navegación a través de todas las opciones y botones de la interfaz. Un punto importante también son las pestañas que ahora se colocan en la parte superior para búsqueda, inicio y las dedicadas al contenido que más nos gusta.

Es decir, que películas, series, deportes y noticias y contenido en vivo están situadas en la parte superior al igual que sucede en Google TV.

La nueva interfaz de Fire TV OS The Verge

Hay un punto peculiar según The Verge, y es que las pestañas agruparán el contenido de todas las suscripciones activas en vez de mostrarlo solo por aplicación.

Otro importante cambio es que se pueden fijar hasta 20 apps en vez de las 6 que hemos tenido disponibles en Fire TV. De hecho, las apps ahora tendrán su propio pequeño carrusel para navegar por ellas.

Todo esto en la parte visual, pero el equipo detrás de Fire TV ha reescrito el código para que el sistema ofrezca una experiencia más fluida y rápida. Se habría conseguido una mejora en la velocidad de respuesta de hasta un 30%.

El mando de Fire TV, ahora cuenta con la posibilidad de pulsar el botón de menú para acceder rápidamente a juegos, arte, fotos y la Experiencia Ambiental de Amazon.

La nueva interfaz de la app para móviles de Fire TV

Al mantener presionado el botón de inicio, se despliega un panel de accesos directos para pasar a la configuración de audio y pantalla, echar un ojo a los dispositivos conectados y otros controles.

Alexa Plus se integrará de forma completa en el nuevo Fire TV OS. Entre algunas de sus facetas estará la posibilidad de buscar en el contenido del usuario, recibir la última hora de acontecimientos deportivos, ajustar las luces inteligentes o el termostato, o saltar a una escena de alguna serie de TV.

La versión móvil de Fire TV también se rediseña y ahora se puede usar para buscar contenido, añadir películas para verlas después y mostrar la lista de reproducción y seleccionar los que se quieran reproducir en el televisor.

El nuevo rediseño de Fire TV se lanzará en febrero y los primeros dispositivos que lo recibirán serán el Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (segunda generación) y los televisores Fire TV Omni Mini-LED.

En primavera llegará a la última generación de Fire TV 4K y televisores como Fire TV 2-Series, Fire TV 4-Series y Fire TV Omni QLED series. Los televisores de partners Amazon con Fire TV OS también podrán ser actualizados.