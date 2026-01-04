Esta sencilla función cambiará a mejor la forma en la que usas Android Auto en tu coche

España es uno de los países donde la integración de sistemas como Android Auto se ha convertido en algo valorado por los conductores.

Sin embargo, a menudo, nos acostumbramos a utilizar las aplicaciones de navegación y música de una manera estándar, sin explorar los ajustes que realmente podrían marcar la diferencia entre dos tipos de conducción.

Para muchos conductores, el modo de pantalla dividida de Android Auto fue una bendición en su momento.

Permite visualizar Google Maps en una sección grande mientras que aplicaciones como Spotify o Audible ocupan un recuadro lateral.

Sin embargo, este diseño tiene un fallo crítico, la gestión del espacio cuando interactuamos con las aplicaciones. Si necesitamos ampliar el mapa para ver una intersección compleja, la aplicación de música suele desaparecer por completo.

Ajustes del teléfono de Android Auto El Androide Libre

Por el contrario, si buscamos una lista de reproducción específica, el mapa se desvanece, dejándonos a ciegas en momentos potencialmente cruciales.

Esta alternancia constante genera una carga cognitiva innecesaria. El conductor se ve obligado a pulsar botones repetidamente para recuperar la información que ha quedado oculta bajo la aplicación activa.

Es aquí donde entra en juego una característica que muchos usuarios pasan por alto y que ofrece una solución elegante a este conflicto de prioridades en la interfaz.

La solución no reside en una aplicación nueva, sino en una opción nativa de los ajustes: los widgets de la barra de tareas.

Widget en Android Auto El Androide Libre

Al activar esta función, la barra inferior de Android Auto deja de ser una simple fila de iconos estáticos para convertirse en un espacio dinámico.

Cuando una aplicación se utiliza en pantalla completa, como puede ser la navegación, la aplicación secundaria (la de música) se minimiza en un pequeño widget dentro de la propia barra de tareas.

Permite mantener el mapa a pantalla completa sin perder el control de la música.

Ofrece controles básicos de reproducción (pausa, saltar pista) directamente en la barra inferior.

Si se abre la aplicación de música a pantalla completa, aparece un pequeño widget de navegación con las indicaciones de giro.

Reduce drásticamente la necesidad de cambiar entre pantallas completas durante el trayecto.

Acceder a esta mejora es sencillo, aunque requiere navegar por los menús del teléfono o de la propia unidad del coche.

Para activarlo, el usuario debe dirigirse a los Ajustes de Android Auto en el móvil, buscar la sección de Dispositivos Conectados y activar la opción denominada Widgets de la barra de tareas.