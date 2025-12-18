La tienda de ChatGPT ya está disponible en España: los conectores ya son apps como Spotify, Photoshop o Uber

Después de conocer el nuevo fichaje de OpenAI que llega con la intención de convertir a ChatGPT en un sistema operativo, ahora acaba de lanzar la App Directory en España para explorar todas las herramientas que están disponibles.

La idea, junto al SDK disponible ya para desarrolladores, es que se puedan crear experiencias interactivas que operen en la misma interfaz que todos conocemos de ChatGPT.

Según The Verge, Sam Altman, CEO de OpenAI, ya avisó el mes pasado de sus intenciones: "Planeamos crear las funciones necesarias y obvias que se esperarían de una plataforma robusta".

Con el lanzamiento de App Directory, se ha introducido otro cambio: a los conectores, que ayudaron a los usuarios a extraer datos desde otros servicios, ahora se les llama apps.

Se puede encontrar la información desde la página de soporte, en donde se explica que los conectores de chat ahora son "apps con búsqueda de archivos", conectores de Deep Research se llaman "apps con deep research" y los sincronizados "apps con sync".

Spotify en ChatGPT The Verge

Hay dos importantes matices. Uno, que las aplicaciones pueden utilizar la información de la memoria si está activa.

Y segundo, que en los usuarios de ChatGPT Free, Plus, Go y Pro, OpenAI podría usar la información para entrenar sus modelos de IA si el usuario tiene habilitada la opción "mejorar el modelo para todos".

La tienda ya disponible en España

Si abrimos ya la app de ChatGPT en Android o en iOS en España, ya aparece en el panel lateral la sección de "Apps".

Al pulsarla, se abren las distintas categorías y un carrusel en la parte superior. Justo a los días de que Adobe lanzara tres de sus apps en ChatGPT como conectores y que ahora ya son apps.

La tienda de apps de ChatGPT

No todas las apps están disponibles en todas las regiones, pero sí que tenemos disponible Adobe Express en España.

Otra de las apps que están disponibles es Booking.com y se "instala" fácilmente al pulsar sobre el botón de conexión y así aparece una ventana avisando de que se va a conectar ChatGPT con la app de reservas de hotel.

La tienda de ChatGPT

En esa ventana de conexión aparece la posibilidad de activar la función de consultar memorias y chats para ampliar la experiencia, aunque ya con las consultas que se pueden hacer es más que suficiente.

Apps como la de Apple Music permiten con ChatGPT buscar música o ayudar a crear nuevas playlists, al igual que otras tantas como Canva, Dropbox, AllTrails, Tripadvisor, Uber o Uber Eats, cada una con su propia experiencia de consultas sobre viajes, archivos y más.

Las categorías disponibles en la tienda de ChatGPT

OpenAI no ha mencionado en el anuncio sobre cómo pretende monetizar las apps de su tienda, ya que señala que siguen explorando opciones adicionales como serían bienes digitales.

Próximamente, compartirán más información según van aprendiendo cómo los desarrolladores y usuarios crean y participan en esta nueva experiencia de apps de ChatGPT.