Samsung adelanta la nueva gama de productos para el hogar conectados con IA que presentará en el CES 2026

Aparte de sus dispositivos móviles, que vendrán con cambios en 2026, Samsung ha anunciado hoy mismo su presencia en el CES 2026 que se celebrará desde el 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada.

Las mejoras que traerá para el hogar se centran en el cuidado personalizado con tecnología de inteligencia artificial y un potente rendimiento respaldado por hardware de primera calidad.

Entre las innovaciones destacadas se incluyen el Bespoke AI AirDresser mejorado, el Bespoke AI Laundry Combo, el aire acondicionado Bespoke AI Windfree Pro y el robot aspirador insignia Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

La nueva lavadora secadora Bespoke AI 2026 se lanzará con mejoras que acortan los ciclos de lavado y secado, y mejoran el rendimiento del secado.

Destaca el ciclo Super Speed que aprovecha un rociado de alta presión que mejora la efectividad del detergente y el enjuague para permitir un lavado rápido y eficiente.

Cuenta con Auto Open Door+ que, aparte de abrir automáticamente la puerta, también activa la circulación de aire interna tras los ciclos de solo lavado para evitar que la ropa restante huela a humedad.

AI Wash & Dry se ha mejorado para que utilice múltiples sensores para optimizar el rendimiento de cada carga. Es capaz de determinar la cantidad de agua y detergente adecuados, e identifica cinco tipos de tejidos (también exterior y denim).

En 2026 se presenta una variante más asequible con pantalla LCD de 2,8 pulgadas y dial giratorio para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

El Bespoke AI AirDresser se ha mejorado con un rendimiento optimizado y una mayor comodidad. Se caracteriza por su nueva función Auto Wrinkle Care para ayudar a eliminar las arrugas de forma rápida, y Dual JetSteam, que mantiene eficazmente la frescura de la ropa al infundir calor a alta temperatura.

Ahora se compagina perfectamente con la lavadora secadora Bespoke AI con Auto Cycle Link, que recomienda un ciclo de secado adecuado en el AirDresser una vez que se haya finalizado el ciclo de lavado.

Por ejemplo, si se usa el ciclo Blusa en la lavadora-secadora, la misma configuración se activa de forma automática en cola en el AirDresser. Se incluye una elegante puerta de una sola pieza y una pantalla LCD de 2,8 pulgadas.

El aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro se caracteriza por varios modos de viento personalizados con múltiples aspas, incorpora tecnología de inteligencia artificial y el número de aspas se ha aumentado de una a tres.

Las Triple Motion Wings crean siete modos de vientos personalizados como Max Wind, para proporcionar enfriamiento instantáneo un 15 % más rápido; Surround Wind, encargado de distribuir el flujo de aire de manera uniforme; Long Reach Wind, que envía aire frío al doble de distancia; y Down Wind, que impulsa el aire caliente hacia abajo para proporcionar aire frío más rápido.

Otra importante característica es AI Fast & Comfort Cooling que se encarga de analizar la temperatura, humedad y tamaño de la habitación para activar la refrigeración optimizada automáticamente.

Desde la web de Samsung se puede ver su nuevo robot aspirador AI Jet Bot Steam Ultra que incorpora tecnologías de reconocimiento avanzadas para reducir la intervención humana y simplificar la limpieza como nunca antes.

Ahora detecta mejor a personas, gatos y perros al igual que los obstáculos difíciles de ver, como cables o alfombras. Compatible con el reconocimiento de líquidos con IA que le permite detectar derrames de líquidos y determinar si ha de limpiarlos o evitarlos.