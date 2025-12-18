Los móviles de Samsung van a cambiar para siempre: todo sobre el nuevo procesador Exynos 2600 se filtra

Ya queda menos para la presentación de los Galaxy S26, aunque en esta ocasión se espera que se retrase un poco; uno de los motivos es que al menos varios modelos usarán el nuevo procesador de Samsung, el Exynos 2600.

Aunque el desarrollo del Exynos 2600, el primer chip basado en el nuevo proceso GAA de 2 nm de Samsung, ha sido turbulento, todo indica que la compañía ya está lista para dar un golpe en la mesa que se escuchará en todo el sector.

La última filtración confirma que el Exynos 2600 va a ser un monstruo, especialmente en algunos escenarios, y que incluso puede solucionar algunos de los problemas típicos de esta marca, como el rendimiento en juegos.

La filtración proviene de todo un habitual, @UniverseIce en X, y lista las características técnicas del Exynos 2600 con todo lujo de detalles, incluyendo datos que hasta ahora no se conocían completamente.

El Exynos 2600 usará nada menos que 10 núcleos, en una configuración de 1+3+6; en otras palabras, un núcleo más potente, que puede alcanzar una frecuencia de hasta 3,90 GHz.

Este núcleo principal vendría acompañado de tres núcleos principales de hasta 3,25 GHz y seis núcleos de alta eficiencia de hasta 2,75 GHz.

Samsung Exynos 2600 Samsung El Androide Libre

En la práctica, esto significa que el rendimiento del Exynos 2600 será especialmente bueno en multitarea, cuando tengamos varias apps o funciones ejecutándose al mismo tiempo.

Además, la filtración ha revelado que Samsung ha optado por la nueva plataforma Lumex de ARM, y por lo tanto, usará los últimos diseños para cada núcleo, con las mejoras de rendimiento y eficiencia que ello conlleva.

Tal vez la mayor sorpresa se encuentra en la GPU, la parte dedicada a los gráficos que tiene una gran importancia en videojuegos, pero también en todo tipo de apps que usan gráficos 3D o incluso aquellas que sean especialmente exigentes en su interfaz.

La sorpresa viene porque Samsung habría optado por una GPU desarrollada por AMD, llamada "Juno", mientras que originalmente se pensaba que iba a ser desarrollada por la propia Samsung, con el nombre Xclipse 960.

Sin embargo, es perfectamente posible que el nombre Xclipse 960 se haya referido desde el principio a esta GPU de AMD, y que sea el nombre interno que Samsung le ha dado; no en vano, ya se rumoreaba que AMD se iba a encargar de la parte de los gráficos del nuevo Exynos.

Esta nueva GPU tendría una frecuencia de 985 MHz, y soportará las últimas tecnologías relacionadas con gráficos como "ray-tracing" y las últimas APIs como OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 y Vulkan 1.3.

La conclusión está clara, si estos datos son reales, el Exynos 2600 estará bien preparado para el futuro, lo cual puede convencernos para comprar un nuevo Galaxy S26 cuando sea lanzado al mercado entre los meses de febrero y marzo.