Google lanza Gemini 3 Flash en España: el poder de razonamiento del modelo 3 Pro a una velocidad de vértigo

Cada semana se producen nuevos cambios en Gemini, y tras la integración de NotebookLM, ahora Google ha anunciado la disponibilidad de Gemini 3 Flash.

Google explica perfectamente lo que es Gemini 3 Flash: "Inteligencia de vanguardia creada para la velocidad a una fracción del costo".

Mantiene el razonamiento complejo, la comprensión multimodal / visual y el rendimiento en tareas de programación de agentes y de tipo vibe coding de Gemini 3, pero con un importante matiz: "la latencia, eficiencia y coste propios de la serie Flash".

Y antes de conocer su rendimiento, según 9to5Google, Gemini 3 Flash aparece en el selector de modelos como dos opciones: "Rápido", para respuestas al momento y "Razonamiento" para problemas complejos.

Gemini 3 Pro aparece en el selector de modelos como "Pro" tras haber estado disponible en "Razonamiento" para tareas más complejas como resolver problemas matemáticos. Importante matiz para seguir usando el modelo que ha puesto contra las cuerdas a GPT 5.2 de OpenAI en ChatGPT.

El selector de IA ya incluye Gemini 3 Flash en "Rápido" y "Razonamiento" y 3 Pro en "Pro"

Google muestra desde su blog las distintas pruebas llevadas a cabo en las que sobrepasa sin mucha sorpresa a 2.5 Flash y supera significativamente a 2.5 Pro en varios benchmarks.

Lo sorprendente es que 3 Flash es comparable a 3 Pro y es capaz de batirlo en algunas áreas como MMMU Pro (evalúa la comprensión visual experta), Toolathon (su capacidad como agente) y MPC Atlas (capacidad para navegar por interfaces de usuario).

Rendimiento en Humanity´s Last Exam y SWE-bench Verified de Gemini 3 Flash Google

Consigue un 90,4 % en GPQA Diamond (conocimiento científico), 33,7 % sin herramientas en Last Exam de Humanity (razonamiento académico), MMMU Pro con un 81,2 % (razonamiento y entendimiento multimodal), SWE-Bench Verified (codificación agéntica) con un 78 % y Toolathon y MPC Atlas con un 49,4 % y 57,4 % respectivamente.

Google resume la potencia de Gemini 3 Flash al ser capaz de superar a 2.5 Pro siendo tres veces más rápido a una fracción de costo.

Rendimiento de Gemini 3 Flash en MMMU-Pro y Better token efficiency Google

Lo borda en el razonamiento, uso de herramientas y en las capacidades multimodales que se traducen en análisis de vídeo más complejos, extracción de datos y preguntas y respuestas (Q & A) visuales.

Un nuevo modelo de IA disponible tanto para el usuario común como para programadores de terceros que quieran crear agentes de soporte a cliente o asistentes dentro de juegos.

Gemini 3 Flash analizando en tiempo real las distintas capas de una interfaz

Gemini 3 Flash ya está disponible en España a través de la app de Gemini y sustituye 2.5 Flash como el modelo por defecto. Se define como "una gran actualización a tu IA de todos los días" al ofrecer "inteligencia y rapidez".

También, se despliega mundialmente como el modelo por defecto en el modo IA del buscador de Google. Mientras, Google está haciendo que Gemini 3 Pro, con su interfaz de usuario generativa, y Nano Banana Pro estén disponibles para todos los usuarios en Estados Unidos.

Los desarrolladores ya tienen disponible Gemini 3 Flash en el previo a través de AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI y Android Studio. Se suma a Gemini 3 Pro y Gemini 3 Deep Think lanzados a finales del mes de noviembre.