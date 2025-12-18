Google lanza la beta en España de la gran actualización de los Pixel que llegará en marzo con todas estas novedades

Tras la pequeña actualización recibida estos días atrás, los Pixel en España ya pueden probar la nueva actualización Android 16 QPR3 que llega con incorporaciones notables.

Es justo la actualización que se podrá descargar en marzo y que mejorará algunos de los detalles por los que los Pixel empiezan a destacar frente a móviles de otras marcas.

Google no ha dejado esta vez una lista de notas con los cambios de Android 16 QPR3 Beta 1, pero desde 9to5Google ya han compartido detalles y capturas de pantalla.

Una de las importantes novedades es el indicador de uso de la ubicación en el móvil que incluso deja ver cuál es la app que está registrando nuestra posición en todo momento.

A diferencia del indicador de privacidad de color verde, para mostrar que se está usando la cámara o el micrófono, aquí es de color azul con una lista de las apps que estarían accediendo a nuestra localización.

El nuevo indicador azul de ubicación de Android 16 9to5Google

Al pulsar sobre el indicador azul se abre el menú "Micrófono, Cámara y ubicación" que indica las apps que están usando esos permisos y la posibilidad de cerrarlas.

Android 16 QPR3 Beta 1 introduce el deslizador de brillo para la linterna del móvil. Ya no se queda en un botón para encender o apagar, sino que se puede expandir al hacer un toque largo en el icono.

El nuevo botón de potencia de linterna de Android 16 9to5Google

Despliega el cuadro de diálogo "Potencia de la linterna" con un deslizador vertical con la forma de un haz de luz. La animación al pulsar el deslizador cierra esta nueva función de Android 16 para los Pixel.

Invierte los botones de navegación en los Pixel: se introduce un nuevo ajuste que permite intercambiar las posiciones de los botones de atrás y recientes en la barra de navegación de tres botones.

El menú para invertir las teclas de navegación de los Pixel 9to5Google

Una importante novedad para el usuario que provenga de un móvil Samsung, en el que el diseño invertido de la barra de navegación es la disposición predeterminada.

Está disponible desde "Ajustes", luego vamos a "Sistema" y finalmente entramos en el modo de navegación al pulsar el botón de tres iconos.

Transmisión de pantalla a monitores externos es otra de las novedades de la beta y sigue la capacidad de grabar el contenido de una pantalla externa que se introdujo en Android 16 en junio.

Con Android 16 QPR3 se permite transmitir el contenido en esa misma pantalla para expandir la experiencia.

El menú para desactivar el widget "At a Glance" 9to5Google

Elimina el widget "At a Glance" o "De un vistazo" de la pantalla de inicio. Ahora Google da la oportunidad a los usuarios de un Pixel eliminar este widget al realizar un toque largo sobre el widget.

Aparecen los ajustes del widget y veremos "Muestra en la pantalla de inicio" con un botón para activar o desactivar dicha funcionalidad.

Así se da más espacio para la personalización de la pantalla de inicio de un widget, que es uno de esos toques especiales de los Pixel, pero que se lleva unas cuantas filas y columnas del espacio disponible.

Los pequeños detalles

Nueva animación de las carpetas se ha incluido con esta actualización que le da un aire nuevo a la experiencia de la pantalla de inicio cada vez que pulsemos una.

Dos fotogramas de la nueva animación de las carpetas en los Pixel 9to5Google

Esta animación se caracteriza por un efecto conocido como "zoom de Hitchcock" que produce que la carpeta se expanda mientras el fondo se encoge a la vez.

Un toque que da alas a la experiencia de usuario más visual y que es un cambio bastante importante a lo que era la pantalla de inicio en los Pixel de Google.

Google también ha reubicado la opción de iconos de tema para que coincida con el selector de formas de iconos. Se encuentran en la misma sección que la página de selección de formas.

Para descargar la beta solo hay que ir al Programa Android Beta y seguir los pasos para pasar a la descarga de la actualización de Android 16 QPR3 Beta 1.