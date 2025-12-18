Google actualiza la gráfica de los Pixel 10 en España: ya puedes descargar la actualización que mejora el rendimiento en juegos

Tras la llegada de Android 16 QPR3 Beta 1 con una gran variedad de novedades, los Pixel 10 se van a beneficiar de la inclusión del controlador actualizado de la GPU del chip Tensor G5.

Se esperaba porque la GPU del Pixel 10 ha fallado en el rendimiento debido a su driver desactualizado. Google mejoró en parte el rendimiento con la actualización Android 16 QPR2 recibida hace semanas, pero el problema principal seguía existiendo.

Con Android 16 QPR3 Beta 1 llega el nuevo controlador de la PowerVR GPU del chip Tensor G5, que ni siquiera aparece mencionado en los cambios de esta actualización de hace unas horas.

Un usuario de Reddit ha descubierto que la serie Pixel 10 ya utiliza el nuevo driver para la PowerVR GPU. Es el mismo controlador, con versión v25.1, que Imagination Technologies publicó en agosto de 2025.

Se caracteriza por una gran variedad de mejoras entre las que se incluye el soporte a Android 16, Vulkan 1.4, y las extensiones OpenCL extendidas.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

La compañía menciona las mejoras en la eficiencia y un rendimiento notable con el nuevo controlador en su anuncio frente a su predecesor.

Desde el lanzamiento de la serie Pixel 10, los usuarios se han encontrado con un rendimiento bastante pobre en algunos de los juegos que más recursos consumen, lo que generó un aluvión de críticas.

Este nuevo driver, que está disponible con Android 16 QPR3 Beta 1, debería solucionar los problemas y potenciar tanto el rendimiento como la eficiencia.

Según Android Police, no hay que esperar un cambio radical, pero las anteriores actualizaciones de la GPU de los chips Tensor de Google han traído ganancias importantes en el rendimiento gráfico.

Para poder acceder a la primera beta de Android 16 QPR3 se hace a través del programa beta, si no se quiere esperar a su lanzamiento, que sería en el mes de marzo.

Lo único que se recomienda esperar unos días antes de pasar a actualizar la GPU con la beta, ya que con el despliegue del anterior Android 16 QPR2 beta 1 en octubre, se generaron varios problemas que redujeron el uso de la CPU y la respuesta del sistema.

Sí que esta beta nueva parece que corrige los problemas de cuello de botella de la GPU, pero lo mencionado, no pasa nada por esperar unos días y ver si sale alguna noticia sobre un bug de última hora que complique el uso normal del móvil, sobre todo en juegos.