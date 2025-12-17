Xiaomi quiere que le digas adiós a ChatGPT: lanza su propio modelo, pero de código abierto y mucho más barato

El sector de la inteligencia artificial acaba de recibir otro competidor, y éste es fácilmente reconocible por cualquiera: hablamos de Xiaomi, que ha lanzado hoy MiMo-V2-Flash, su propio modelo de inteligencia artificial.

Como suele ocurrir con Xiaomi, la compañía apunta alto y a los mejores: este nuevo modelo presume de obtener resultados comparables a modelos avanzados como GPT-5 de OpenAI y DeepSeek en ciertas tareas.

Pese a eso, MiMo-V2-Flash es un modelo de IA de propósito general optimizado para ser muy eficiente, alcanzando unos 150 tokens por segundo de velocidad de inferencia, lo que permite respuestas rápidas incluso en tareas exigentes.

Con su nuevo modelo de IA, Xiaomi está siguiendo la misma estrategia que con el resto de sus productos: ofrecer algo al mismo nivel que los mejores, pero mucho más barato para quitarles clientes rápidamente.

El coste anunciado de MiMo-V2-Flash es ridículamente bajo, de apenas 0,1 dólares por millón de tokens de entrada y 0,3 dólares por millón de tokens de salida, convirtiéndolo, de entrada, en uno de los modelos de alto rendimiento más baratos del mercado.

Pese a eso, Xiaomi presume de un rendimiento a la altura de modelos de razonamiento avanzados, como DeepSeek V3.2 y Kimi K2 Thinking de Moonshot AI en la mayoría de las pruebas de razonamiento y manteniendo buena calidad de estructura general.

De hecho, Xiaomi afirma que ha conseguido superar a Kimi K2 Thinking en pruebas de contexto largo, es decir, para manejar documentos grandes o diálogos muy largos.

Xiaomi incluso se atreve a enfrentarse a OpenAI. MiMo-V2-Flash ha conseguido una puntuación de 73,4% en SME-Bench Verified, acercándose al rendimiento de GPT-5-High y al nivel de Claude 4.5 Sonnet, pero a una fracción de su coste.

Comparativa de rendimiento de MiMo-V2-Flash contra otros modelos de IA Xiaomi El Androide Libre

Por lo tanto, MiMo-V2-Flash es especialmente bueno en tareas de desarrollo de código, razonamiento y escenarios con agentes, aunque Xiaomi destaca especialmente su rendimiento como asistente general para tareas diarias.

Pero, sobre todo, MiMo-V2-Flash ha conseguido superar absolutamente a todos los modelos de código abierto; en efecto, Xiaomi ha publicado el código de su nuevo modelo, y esa no es la única manera con la que pretende fomentar su uso.

MiMo-V2-Flash está disponible en su página web oficial, aunque en el momento de escribir estas palabras su acceso aún está limitado a China, además de a través de una API pública, que permite que desarrolladores y empresas lo integren en sus aplicaciones y servicios.

El lanzamiento de MiMo-V2-Flash puede ser uno de los más importantes del año, irónicamente; es el único modelo que combina código abierto, alto rendimiento y bajos costes, lo que puede obligar a la competencia a mejorar de manera inmediata.

En parte, este lanzamiento no es precisamente sorprendente, teniendo en cuenta que Xiaomi es famosa por meterse en absolutamente todos los sectores; de hecho, la propia compañía define este lanzamiento como el segundo paso en su hoja de ruta hacia la AGI, sistemas capaces de igualar o superar la capacidad cognitiva humana.