La web de Alexa Plus ya está disponible: la IA de Amazon se redefine como el primer asistente híbrido real

En España ya tenemos disponibles los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 desde noviembre, y ahora Amazon da un enorme paso en la experiencia de Alexa+ al hacerla disponible desde su propio sitio web.

Este cambio transforma totalmente el paradigma de la IA de Amazon, que abre la puerta a multitud de nuevas experiencias y que podríamos resumir como tener la mejor IA de ChatGPT en la web para que, desde la misma, controlemos todos nuestros dispositivos conectados.

En la entrevista que hizo EL ESPAÑOL - Omicrono a Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon, mencionó la disponibilidad de Alexa+ en formato web y todas las posibilidades que abarcaría, y que no son pocas.

The Verge reporta que la web Alexa.com ya está disponible para algunos usuarios como el home para Alexa Plus, el renovado asistente de voz de la compañía basado en la inteligencia artificial generativa.

Alexa Plus fue anunciado en el evento de lanzamiento de febrero de este año, pero hasta ahora la dirección web redirigía a una página de información (de hecho, sigue pasando en España si probamos a entrar).

Alexa Plus en su versión web The Verge

Algunos usuarios ya están entrando a la nueva interfaz web de Alexa Plus. La página ahora renderiza una interfaz del chatbot de Alexa Plus como la que tenemos disponible en la propia app de Alexa en los móviles.

Aquí la experiencia es similar a la que podemos disfrutar de Gemini, Claude o ChatGPT. Un mensaje de bienvenida y la caja de texto donde introducir el prompt.

Así es Alexa Plus en su web

Da la opción de subir un archivo y hay una serie de enlaces predefinidos que sitúan al usuario ante algunas de las opciones que tiene disponible como planear, aprender, crear, comprar y encontrar.

Los menús incluyen prompts que llevan al usuario a una interfaz tipo chatbot como "Planea mi próxima salida", "Crea una guía de estudio para mi examen", "Busca productos tendencia" y "Reserva una mesa en un restaurante."

Alexa Plus en su versión web Manuel Ramírez

En el panel lateral se encuentran los enlaces a los chats recientes, que incluyen los últimos hechos con los dispositivos Echo, controles de acceso al hogar inteligente, calendario, listas de Alexa, recordatorios y tareas.

Todos ellos dibujados con varios iconos en una barra vertical con un diseño minimalista y en la que se separa el icono para home y las conversaciones recientes del resto de opciones.

Un chat con Alexa+ en su web The Verge

Gracias a la web, la transformación de Alexa Plus a lo multimodal es brutal, no solo por imitar a los chatbots con IA, sino por el control de los dispositivos conectados en casa para ser el primer asistente híbrido real, ya que es la primera vez que un LLM tiene acceso directo al hardware o dispositivos conectados que tenemos en casa.

Que Google esté actualizando la versión web de Google Home con Gemini tiene que ver con esta nueva experiencia y que es muy cómoda mientras estamos con el portátil o simplemente con el PC en casa.

A por ChatGPT, Gemini y Claude

Podemos olvidarnos de usar la voz o el teclado del móvil para seguir la conversación con Alexa Plus desde el dispositivo Echo a la versión web en una experiencia nueva para lo que ha sido siempre el asistente de Amazon.

No solo porque podamos controlar nuestros dispositivos con un clic rápido, sino porque Alexa Plus ahora entra a competir contra ChatGPT, Gemini y Claude como una IA generativa que atraerá a muchos usuarios que tienen su casa conectada con múltiples dispositivos, ya sean bombillas, un altavoz inteligente o el propio termostato.

El mejor ejemplo es cuando introduzcamos el prompt "Tengo frío", y mientras ChatGPT nos ofrecería distintas soluciones para incluso recomendarnos la compra de una chaqueta, Alexa Plus contestará con "¿Quieres que suba la temperatura del termostato?".

Es aquí donde reside una de las mayores oportunidades que tiene Amazon, no solo para convertir a Alexa Plus en la IA perfecta para estar en casa, sino por enfrentarse con los otros grandes tecnológicos en un espacio en el que todavía no tenía ninguna posibilidad.

De momento, Alexa.com está disponible de forma limitada en Estados Unidos y hace falta tener activo Alexa Plus, que todavía se mantiene en un programa de acceso temprano.

Y Alexa Plus requiere una suscripción a Prime para poder usarla o a través de una propia que en Estados Unidos alcanza los 19,99 dólares.