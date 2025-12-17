Tu próximo móvil barato va a cambiar para siempre con los nuevos chips de Qualcomm: mejores fotos y más batería

Tras el anuncio del Snapdragon 8 Gen 5, Qualcomm ha presentado dos nuevas plataformas para su porfolio móvil: el Snapdragon 6s 4G Gen 2 y Snapdragon 4 Gen 4.

Se centran en ofrecer un rendimiento sólido, una fotografía mejorada y una conectividad fiable para los próximos móviles de gama baja y de entrada que se lanzarán en el mercado español.

El chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 forma parte de la serie 6 que suele asociarse a la gama media, aunque este nuevo SoC va destinado a móviles más baratos.

Se caracteriza por un rendimiento mejorado con una CPU Qualcomm Kryo dedicada y una GPU Qualcomm Adreno para ofrecer imágenes fluidas y multitarea sin interrupciones.

Su fotografía pasa a los 108 Mpx y cuenta con Qualcomm Spectra Triple ISP para extraer información de tres cámaras a la vez.

Hay que recordar que es un chip 4G con 4G LTE rápido y conexión Wi-Fi 5, lo que permite ubicar realmente en qué tipo de móviles veremos este SoC.

Asistencia con IA para ciertas funciones más limitadas como detección de campo lejano de micrófono y localización de eco para llamadas más claras.

Será complicado verlo en móviles baratos dedicados al gaming, ya que ni por asomo podría con juegos pesados, así que aquí Qualcomm centra el tiro en un chip actualizado en el rendimiento, pero con ciertas limitaciones más que visibles.

El Snapdragon 4 Gen 4

El chip con 5G para la gama baja que se caracteriza por esta conectividad y por usar un proceso de fabricación más moderno, en 4 cm, lo que le convierte en un SoC más eficiente en el uso de la batería.

Ofrece rendimiento máximo con una CPU Kryo de hasta 2.3 GHz y una GPU Adreno, fotografías nítidas con cámara de 36 Mpx y reducción de ruido multifotograma basada en hardware para tomar mejores fotos con menos luz.

Donde lo borda es en la duración de la batería gracias al proceso de 4 nm y en la carga gracias a la tecnología Quick Charge 4+. Esta última permitiría dar soporte hasta 100 W de carga y compatibilidad con USB-PD (Power Delivery) para poder usar cargadores de otros móviles de gama alta.

El lanzamiento de ambos chips es muy importante para los próximos móviles que se lancen en el mercado español por menos de 200 y 300 euros, ya que ofrecerán más batería y serán capaces de sacar mejores fotografías gracias al uso de la inteligencia artificial y los nuevos procesadores de imagen.

Qualcomm no ha adelantado los fabricantes de Android que serán los primeros en lanzar móviles con alguno de estos dos chips, así que habrá que esperar a los propios anuncios de las marcas.