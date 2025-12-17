Los Google Pixel cambian para siempre: la barra de búsqueda del Pixel Launcher deja de ser exclusiva e imita a la de Android

Después de actualizar los móviles Pixel en España con la actualización de diciembre, Google acaba de trastocar una de las experiencias más comunes en sus móviles: la barra inferior de la pantalla de inicio.

Hasta ahora, esta barra iniciaba la búsqueda del Pixel Launcher. La tarjeta translúcida, que se caracteriza por dejar ver el fondo de pantalla en la parte superior, ofrecía la posibilidad de "Buscar en la web y más".

Justo debajo se encuentra una fila de sugerencias con las búsquedas anteriores con el diseño actualizado de Material 3 Expressive que ha ido incorporando Google desde hace meses en sus apps.

Ahora cambia la experiencia, según 9to5Google, para ser sustituida por la app de Google que ya conocemos todos y que está disponible en cualquier otro dispositivo Android cuando se pulsa la barra del buscador en la pantalla de inicio.

Es justamente la misma que podemos encontrar en la app de Google, así que los Pixel pierden una función exclusiva.

A la izquierda el Pixel Launcher antes de la actualización y a la derecha ya actualizado 9to5Google

La experiencia es peor, ya que, aunque se pueden iniciar apps desde la fila mencionada, se pierde la capacidad de buscar apps y accesos directos para el Reloj, Contactos, Trucos del Pixel, la Play Store, Ajustes y Wallet.

Google señala que este cambio es intencional y para nada es un bug. Lo anunció como parte del Feature Drop del mes de noviembre como una barra en la pantalla de inicio mejorada.

Y la propuesta, que ha resultado en el desagrado de multitud de usuarios, va directa a proporcionar un acceso directo más inmediato a las consultas hechas anteriormente con el modo IA.

Una actualización que no se entiende de ninguna de las maneras, ya que parece más bien un paso hacia atrás en la experiencia de los Pixel, ya que se podría haber implementado directamente en la interfaz de búsqueda del Pixel Launcher sin perder las funciones mencionadas.

La única forma de entender esta actualización es que pronto se actualice la app de Google con una interfaz más moderna, aunque el gigante tecnológico ya ha estado integrando cambios recientemente.

Los usuarios de los móviles Pixel todavía pueden acceder a la búsqueda del Pixel Launcher a través de la barra en la parte superior de la caja de aplicación.

La otra vía es activar la función "Gesto hacia arriba para iniciar la búsqueda", aunque habrá que acostumbrarse a este nuevo gesto cuando los usuarios se han acostumbrado a iniciarla con un toque rápido en la barra de búsqueda ubicada en la parte inferior de la pantalla de inicio.