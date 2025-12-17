Firefox cambia para siempre: su nuevo CEO lo convertirá en un "navegador de IA" en la mayor revolución de su historia

Muchos usuarios de Firefox han puesto el grito en el cielo después de que el nuevo CEO de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, haya anunciado tres objetivos para la nueva dirección de la organización; pero es importante no sacar conclusiones precipitadas.

El punto más polémico, sin duda alguna, se encuentra en el anuncio de que Firefox "evolucionará a un navegador de IA", además de un nuevo modelo de negocio que apostará por la monetización.

Aunque el nuevo CEO no ha compartido las novedades exactas, en realidad Firefox ya prepara algunos cambios para el 2026, incluyendo una "ventana de IA" que los usuarios podrán abrir cuando quieran navegar por Internet con una inteligencia artificial como asistente.

Sin embargo, Mozilla no tendrá su propio modelo de IA, al menos no por el momento, y continuará ofreciendo la posibilidad de elegir nuestro favorito como ya hace en funciones como el panel de IA; lo que sí cambiará será la inclusión de más opciones de código abierto que se ejecutarán en los servidores de Mozilla.

La reacción negativa de los usuarios es comprensible teniendo en cuenta que, desde su fundación, Mozilla se ha plantado como una de las grandes defensoras de los internautas, y Firefox siempre ha sido la mejor alternativa para escapar de las políticas contra los consumidores de las grandes compañías.

Para entender estos cambios tan drásticos, hay que tener en cuenta que Firefox se encuentra en el peor momento de su historia, y que eso supone que todo el proyecto de Mozilla se encuentra en caída libre.

Firefox nunca ha sido el navegador más popular, siempre sirviendo como alternativa, primero para Internet Explorer y luego para Google Chrome; pero desde hace un par de años, su uso ha caído en picado y ahora es apenas el cuarto navegador más usado según datos de Statcounter, detrás de Chrome, Safari y Edge, con apenas un 2,3% del mercado y con Opera muy cerca.

A eso hay que sumar que el juicio contra Google por posible monopolio reveló hasta qué punto Mozilla depende de los ingresos del buscador por defecto en su navegador, y lo cerca que estuvo de perderlos. De ahí que el nuevo CEO de Mozilla haya decidido dar estos pasos tan difíciles, para intentar la salvación del proyecto antes de que sea demasiado tarde, aunque muchos lo consideran una "traición".

Por eso, Enzor-DeMeo afirma que la clave se encuentra en la "confianza", y que Mozilla se centrará en "convertirse en la compañía de software más confiable" para los usuarios. Y eso supone que sí, Firefox adoptará inteligencia artificial y monetización, pero que lo hará de manera diferente al resto.

Firefox ya tiene funciones de IA, aunque muy básicas como un panel donde usar Gemini u otro asistente

Y es que el primer objetivo que Enzor-DeMeo se ha puesto es dar poder a los usuarios de sus productos, y ha aclarado que la IA siempre será una opción que la gente podrá desactivar de manera sencilla, prometiendo controles simples tanto para la IA como para otros aspectos como la privacidad y el uso de los datos.

"La gente debería saber por qué algo funciona como lo hace y qué valor consiguen de ello", afirma en la carta abierta que ha publicado tras obtener el mando de Laura Chambers, que ocupaba el puesto de CEO interina desde febrero de 2024.

La reacción inicial de los usuarios, de manera previsible, ha sido mala, como todo lo relacionado con la inteligencia artificial en estos momentos en los que está más asociada con el contenido de mala calidad ("slop") que con innovaciones útiles.